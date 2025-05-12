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頭份中山市場重建 縣府代拆規畫促參
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案懸宕，地主縣府接手，頭份市公所繳交保證金5700萬元，縣府代執行拆除併興建，初步規畫促進民間參與公共建設，預計明年2月徵求民間廠商開發。
頭份市中山市場40多年歷史，2015年鑑定危險建築，市公所推動重建，去年5月清空攤商，但因拆除等問題懸宕，經縣府、公所協議，拆併建由縣府接手，縣議員曾玟學、陳永賢等人都關心進度，曾玟學要求中山市場32個原攤商，將來促參即使改變傳統市場經營模式，也要確保攤商權益。
陳永賢則表示，中山市場是第3次改建，過去都是市（鎮）公所執行，且市庫有餘裕，市場改建1、2樓，設計有空調的市場，3樓和平里社區活動中心，經費2億多元，也不用促參、都更，市公所就可以做得好，縣府攬下來，小心公親變事主，縣府要考量回歸公所來做。
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