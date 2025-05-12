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鄰近重劃區填高 竹縣新豐居民：大雨就淹

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新豐鄉松柏村明新街，因低窪地容易淹水，圖為去年資料照。圖／議員何智達提供
新豐鄉松柏村明新街，因低窪地容易淹水，圖為去年資料照。圖／議員何智達提供

新竹縣新豐鄉松柏村明新街200巷周邊夾在兩大重畫區間，導致地勢低窪，每逢豪大雨便積水成災，長年影響生活品質，縣議員何智達建議縣府設置大型排水箱涵改善，縣政府回應將邀集相關單位會勘，研議具體方案，減少淹水風險。

全台近來大雨不斷，新豐鄉松柏村明新街200巷周邊居民提心吊膽，何智達日前在議會臨時會中提案，建議設置大型排水箱涵改善，他說，松柏村明新街200巷原為地勢較高的區域，但因坪頂、明新兩大重畫區陸續填高，反而被包圍成為低窪地，居民長年飽受淹水困擾。

何智達說，當地只要颱風、強降雨就淹水，甚至還淹到住家裡面，建議縣府重視，加快腳步沿松柏街設置大型排水箱涵，直達德昌街，並與現有的大型排水系統連結，確保雨水能順利排出。

新豐鄉長徐煒傑表示目前該區採先疏通水溝局部改善，縣府則回應，已與相關業務單位討論，並將邀集新豐鄉公所進行現場會勘，以確定具體改善方案，後續將評估技術與經費可行性，並請公所提案，爭取計畫支持，加速改善當地排水問題。

新竹 淹水 重畫區

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