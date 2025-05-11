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1895年乙未戰役130週年 竹縣巡展姜紹祖抗日文物

中央社／ 新竹縣11日電

紀念1895年台灣乙未戰役130週年，竹縣文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，16日起展出「姜紹祖題辭石楹柱」原件，讓民眾更認識歷史。

竹縣文化局人員向中央社記者表示，乙未戰役時，竹縣新埔、芎林地區都遭遇日軍火燒街庄，北埔金廣福第1代墾首姜秀鑾的曾孫姜紹祖號召鄉勇組成敢字營，在新竹市枕頭山與日軍苦戰，而後殉難。

為讓民眾更了解130年前的乙未戰役，文化局指出，此次展出典藏在新竹縣縣史館的「姜紹祖題辭石楹柱」、石楹柱拓本、抗日歌歌本，以及北埔姜家提供的多件文書、老照片等。其中石楹柱與歌本都是原件首度展出。

文化局表示，此次展覽將於5月16日至6月22日在新竹縣縣史館開展，7月4日移展到竹縣北埔鄧南光影像館，8月17日至11月28日在清華大學文物館展出。

北埔 文化局 新竹

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