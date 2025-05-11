雨炸中壢環北路淹水遭酸「環北灣」 中新地下道淹20公分封閉

梅雨季豪大雨昨天至今陸續下雨，桃園市中壢區環北路彎道淹水水流如浪，網友形容「環北灣」，中新地下道淹水20公分，汽機車涉水堵塞，中午緊急封路處理積水，至今天下午3時恢復交通，市議員魏筠建議，市府單位偵測淹水熱點，平常就應提前一個月應變處理，不要「臨時抱佛腳」。

梅雨季來臨兩天來豪大雨勢降下，中壢區環北路彎道路段繼上月中旬淹水，這次再度淹水，水流最大時宛如水浪，中壢網友形容「環北灣」，網友熱議諷如「漲潮」，網友紛紛指出，環北路淹水如灣，「水樂園」、「可以衝浪」！

中新地下道今天中午前突然積水不退，道致淹水達20公分，該地下道靠近中壢車站，往來車多，汽機車涉水而過，積水更造成交通堵塞，中壢區公所中午前緊急封路，東興里長莊英起表示，中壢昨天起下雨，由於降雨持續，早上該地下道水位上升，緊急通報中壢區公所查看，發現馬達疑似不堪負荷故障造成該地下道淹水。

魏筠表示，她接獲民眾陳情，中新地下道近期受鐵路地下化工程影響，每次下雨就淹水，交通打結，上午又淹水封閉，至下午才積水退掉，還有環北路轉彎處豪大雨淹水，母親節中壢多處下雨淹水堵車不便，市府有水情系統AI偵測淹水熱點，平常就應提前一個月應變處理，而非等大雨才「臨時抱佛腳」。

市政府水務局表示，環北路轉彎段上次淹水後會勘，發現該土地為農水署石門管理處所有，原本灌溉明溝，卻被建商興建住宅加蓋，封掉溝排水斷面一半，造成大雨積水，石管處不管，市長指示下，這周將拜訪石管處長溝通處理，中新地下道因突然大雨，來不及渲淹水，已由中壢區公所處理恢復交通。