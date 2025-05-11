香燈腳創新高近33萬人 白沙屯媽祖2025年進香圓滿落幕

白沙屯媽祖進香創紀錄之旅！2025可說是「粉紅超跑」最驚奇的一年，頻創紀錄，從一開始報名香燈腳期間就屢創新里程碑，人數不斷遞增，最終創新高達32萬9118人，更引交通部高層重視，首度祭出雙鐵與公路局的疏運措施。

歷年衛星定位統計，今年徒步進香全程達336公里，尤其回程走了200公里是歷年之最，更創下200年來新紀錄，首度進入南投縣境，並駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，同時也創下駐駕海拔最高點紀錄。

8日一早「粉紅超跑」從彰化溪湖糖廠起駕，沿著台19線彰水路直行北上，途中接連進入4所學校賜福，也相當罕見。

而在折返通霄時，打破往年在通霄灣駐駕慣例，破天荒選在通霄鎮公所過夜，更讓眾多提前趕到通灣慈后宮等待的香燈腳們傻眼。

根據白沙屯媽祖網路電視台觀察，今年是頭旗組被鑾轎「海放」最多次、距離最遠，一度成為登上媒體版面的最新亮點，而起因當然也是因鑾轎行蹤飄忽不定，突轉向跑去南投，頭旗被海放逾8公里才曝光。

台長駱調彬說，白沙屯媽祖的衛星定位是白沙屯媽祖婆網站在2007年開始，2025年該台全程4機同步直播，自家直播團隊也首次挑戰成功了，提供無數網友隨時都能在網路上觀看多視角的進香實況。

拱天宮管委會總幹事陳春發則表示，首先要感謝全台前來參與進香活動的貴賓及香燈腳，大家都能快樂出門、盡興而歸，也讓今年的進香之旅圓滿落幕，互道2026再見。

陳春發說，今年報名香燈腳人數超乎預期太多，彰顯媽祖神威顯赫，但隨香裝備來不及供應，確是讓他們措手不及，尤其少了背心，讓很多香燈腳感到扼腕，這部分要請大家體諒。