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地勢低窪遇豪大雨恐積水 新豐居民：逢大雨就提心吊膽
近期全台降雨，新竹縣新豐鄉松柏村明新街200巷周邊，因都市發展影響，被夾在兩個重畫區之間，導致地勢低窪，每逢豪大雨便積水成災，長年影響居民生活品質。為解決此問題，新竹縣議員何智達日前於議會臨時會中提案，建議縣府設置大型排水箱涵，以改善當地排水狀況，減少淹水風險。
何智達指出，松柏村明新街200巷原為地勢較高的區域，但因坪頂、明新兩大重畫區陸續填高，該地區反被包圍成為低窪地，每逢豪大降雨即積水，居民長年飽受淹水困擾。他表示：「當地住戶每次遇到大雨就提心吊膽，甚至還淹到住家裡面，這樣的情況已經持續許久，只要颱風、強降雨就淹水，呼籲應該盡快解決。」
為有效解決積水問題，何智達建議沿松柏街設置大型排水箱涵，直達德昌街，並與現有的大型排水系統連結，確保雨水能順利排出。他認為，透過完善的排水工程，才能真正解決當地的淹水問題。地方居民則期盼能加快腳步，早日解決長年積淹水問題，提升居住安全與生活品質。
對於此提案，新竹縣政府回應，已與相關業務單位討論，並將邀集新豐鄉公所進行現場會勘，以確定具體改善方案。後續將評估技術與經費可行性，並請公所提案，爭取計畫支持，加速改善當地排水問題。
新豐鄉長徐煒傑表示，該區因新重畫區地勢填高，若下豪大雨恐會積水，目前該區先疏通水溝，採局部來改善。鄉公所也積極協助，像之前建興路也因地勢低、遇豪大雨易積水的困境，後來向中央爭取經費做雨水下水道工程，前年完工後也改善建興路一段排水瓶頸。他強調，淹水狀況會一項項的來改善。
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