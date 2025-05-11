歷經多年…國1甲最後一哩路變更完成 預計明年動工

國道1號甲線歷經民團多年抗議，終順利通過環評和國發會審查。市府都發局協助林口、南崁地區路線都市計畫變更，南崁地區近期經內政部核定，預計5月中旬公告實施，讓高公局可著手取得用地，預計2026年動工。

都發局表示，國1甲都市計畫變更案為高公局提出，因應桃園機場拓建第三跑道、第三航站大廈後衍生的旅運需求，建設完整高速路網，以聯結人口密集區的交通需求，也分擔長期以來國道南崁段、林口段長期壅塞的問題。

國1甲路線西起竹圍漁港台61線快速道路，東邊終點銜接至國道1號，匯入國道1號約47.1K處，全長約11公里，總預算高達683.64億元，完工後將成為桃園市第5條國道，且因銜接五楊高架的新增匝道，將改善目前北上壅塞車況。

國1甲沿途經非都市土地、南崁地區都市計畫和林口特定區計畫，其中林口特地區計畫內的路線已於5月5日公告實施，南崁都市計畫區內段5月6日甫經內政部核定，都發局預計5月中公告實施。後續高公局可開始進行用地取得，預計2026年開始施工，力拚2028年9月完工通車。

都發局表示，國1甲南崁段都市計畫核定變更，是關鍵的一塊拼圖，讓重大建設可以推進。桃園城市轉型，中央、地方重大工程展開，都市計畫的滾動檢討更是刻不容緩，以促桃園城市有序發展。