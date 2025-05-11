45個「奧客」亂問、謾罵236小時 桃園1999話務員崩潰離職

桃園1999市民專線是便民重要管道，卻遭部分民眾濫用，今年第一季「無詢問市政業務」及「不理性謾罵」的通話時數就多達236.6小時，占總通話時數1成以上，讓話務員不堪其擾，多位民代呼籲改善。市府智發會回應，遇到不理性民眾會先勸告，後續也將研擬跟進台北市建立黑名單機制。

市府統計，今年1至3月，1999專線總進線通數為6萬2012通，總通話時數約2142.7小時。其中，「無詢問市政業務」的常客有23人，「不理性謾罵」民眾有22人，45人的通話量就占總通話時間11%。相較一般民眾平均1人通話4.5分鐘，亂問、謾罵的民眾平均1人通話竟長達5小時以上。

「1999彷彿變成交友專線或宣洩管道。」議員詹江村接獲投訴，表示部分民眾打電話並非為了反映市政問題，而是純粹宣洩情緒，有人從頭罵到尾，有人來談情說愛，雖然專線有10分鐘通話限制，但他們掛斷後又重撥，一天連續打數十通，對話務員造成極大壓力，最後只好離職。

詹江村直言，話務員月薪不高，卻在3個月內聽同一個人打來罵100多個小時，不僅對話務員是很大負擔，更癱瘓整個1999影響他人權益，呼籲市府應仿效其他縣市做法，建立黑名單機制。

議員陳雅倫也提到，1999話務量很大，卻還有很多市民會利用1999報復鄰居，儘管陳情作業要點規定，民眾檢舉須提供聯繫方式、電話和姓名，但檢舉達人根本不在意。

智發會主委廖修武坦言，相關情況確實對市府造成困擾，目前對無詢問市政業務者，話務員會先請來電者聚焦市政業務，若未改善會依話術說明後主動結束通話；若為謾罵，經轉接主管接續服務後如未改善，則授權話務主管主動結束通話。

廖修武坦言，為保護話務員及機關同仁身心健康，未來會研擬參考台北市作法，評估增設「暫時拒絕服務名單」，針對惡意滋擾、不合理影響話務的來電暫時拒絕服務；至於民眾重複檢舉案件，市府會在確認案件已無違規且處理完畢後併案存查，後續話務中心會過濾，降低行政人員作業負擔。