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頭份市中山市場縣府接手 拆併建規畫促參

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，縣府接手拆併建，並辦理促參。本報資料照片
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，縣府接手拆併建，並辦理促參。本報資料照片

苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案懸宕，地主縣府接手，頭份市公所繳交保證金5700萬元，縣府代執行拆除併興建，初步規畫促進民間參與公共建設，預計明年2月徵求民間廠商開發。

頭份市中山市場40多年歷史，2015年鑑定危險建築，市公所推動重建，去年5月清空攤商，但因拆除等問題懸宕，經縣府、公所協議，拆併建由縣府接手，縣議員曾玟學、陳永賢等人都關心進度，曾玟學要求中山市場32個原攤商，僅領設備補助費，依頭份市自治條例必須優先安置，將來促參即使改變傳統市場模式，也要確保攤商權益。

陳永賢則表示，中山市場是第3次改建，過去都是市（鎮）公所執行，且市庫有餘裕，市場改建1、2樓，設計先進有空調的市場，3樓和平里社區活動中心，經費2億多元，也不用促參、都更，市公所就可以做得好，縣府攬下來，小心公親變事主，縣府要考量回歸公所來做。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，縣府不能坐視危險建築聳立在頭份市區，而不盡快解決，基於地方發展及協助的立場，市公所繳交5700萬元保證金，縣政府代為執行拆除，評估中山市場毗鄰全縣地王，有地利等優勢，擬辦理促參。

她說，中山市場促參案，政府不用再花錢，不管將來用危險及老舊建築重建、都市更新、BOT或自提市場結合住宅等開發方式提案，今年5月會簽約，7至9月政策公告，10至12月評選、可行性評估，明年2月徵求廠商，一定會協調廠商將攤商權益納入考量。

建築 攤商 頭份

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