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李棟山莊主朱萬鶴辭世享壽99歲 山友追念熱情款待

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「李棟山莊」莊主朱萬鶴把一生幾乎都奉獻給了台灣的山林工程和廣大山友。圖為去年山友特別為他舉辦慶生餐會畫面。圖／山友提供
「李棟山莊」莊主朱萬鶴把一生幾乎都奉獻給了台灣的山林工程和廣大山友。圖為去年山友特別為他舉辦慶生餐會畫面。圖／山友提供

接待服務超過30萬名山友新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴，昨天深夜病逝榮民醫院，享壽99歲。他向好朋友說，不設靈堂、不需要拈香，簡單就好，好友們將會把骨灰放在軍人公墓，之後於教會為他辦追思會，朱萬鶴以99歲高壽逝世，離他5月17號的生日，只差了近一個禮拜。

朱萬鶴生在動亂的時代，老兵退役後參與中橫開路，因被炸傷眼睛，轉往李棟山下蓋了簡陋的山莊，為登山客搭個臨時的休憩所，長達半個世紀，前後為將近30萬的登山客提供了熱情的服務。

朱萬鶴的好朋友李天正說，上個禮拜到醫院去看他，朱老說時間到了該走了，跟我說再見，我就預感這一兩天他會離開，按他的要求，不設靈堂，沒有拈香，簡單的處理，骨灰放在軍人公墓。在此之後，我會在教會為他辦一個追思會。今年他99歲，離他5月17號的生日，只差了近一個禮拜。

去年朱莊主98歲生日前夕，李天正、登山團體、新竹周五爬趴隊等山友揪團為朱萬鶴舉辦生日宴，計有150名山友及親屬同歡。生日宴上，山友李天正等人感謝莊主朱萬鶴把一生幾乎都奉獻給了台灣的山林工程和廣大山友，特別是莊主讓國旗就在李棟山莊飄揚的習慣，更是讓很多山友們感佩。朱萬鶴席間則向全國關切、沒忘記他的山友們報平安說「我很好喔！」

李棟山莊是山友爬登台灣小百岳李崠山、探訪古蹟李崠山古堡起登前或完登後的必停休憩站。新竹周五爬趴隊表示，朱萬鶴對於造訪李棟山莊的每名山友，都給予親切的服務，即使不住宿，他也沖茶招待。

朱萬鶴祖籍江蘇，小時候在江蘇鹽城吃早餐時被拉伕當了兵，後來被編入海軍陸戰隊，跟隨軍隊來台後被派往中橫開路，卻因為炸藥爆破炸傷一隻眼而退伍。朱萬鶴在台無親無故，輾轉來到新竹尖石落腳，他用雙手打造出簡單的李棟山莊，方便登山人住宿外，也成為他依靠山林，把台灣當做他永遠故鄉的所在。

「李棟山莊」莊主朱萬鶴為登山客搭個臨時的休憩所，長達半個世紀，前後為將近30萬的登山客提供了熱情的服務。圖為之前山友特別為他舉辦慶生餐會。圖／山友提供
「李棟山莊」莊主朱萬鶴為登山客搭個臨時的休憩所，長達半個世紀，前後為將近30萬的登山客提供了熱情的服務。圖為之前山友特別為他舉辦慶生餐會。圖／山友提供

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