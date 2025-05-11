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不知路口改禁左轉 車主傻等還是回堵

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹竹北市中正西路、中華路口因車流量大，易壅塞回堵，縣府8日公告中正西路西行方向禁止左轉，民代發現路口沒有標誌提醒，許多民眾不知情仍排隊等待左轉，衍生交通亂象，認為有改善必要；新竹縣府交通旅遊處則回應，已請警察局協助疏導。

交旅處調查，竹北市中正西路西行方向左轉中華路的車輛多，約占整體車流3%，已明顯影響內側車道繼續直行，所以8日公告為禁止左轉路段，建議有左轉需求車輛提前於國盛街、華興街轉向，或經過中華路之後再於高架橋下迴轉。

新政策上路3天，竹北市民代表游雅婷接獲不少民眾陳情，指中正西路、中華路口沒有明顯「禁止左轉」標誌，許多民眾未接收到禁止左轉訊息，仍會在該路口等待轉彎，壅塞回堵情況始終難解。

游雅婷認為，重大交通改善應該提前一個月加強宣導，路口前也應有明顯標誌並清楚揭露替代道路；新竹縣副議長王炳漢也認為交通政策調整關乎民生，要求宣導期至少3個月。

交旅處表示，已設置相關牌面引導，地面也有標繪導引標誌，避免車流交織，未來也會加強宣導。另外，交旅處也會請警察局協助疏導交通，目前為宣導期，不會對違規民眾開罰。

新竹 標誌 竹北

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