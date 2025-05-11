桃園休閒農業蓬勃發展 民代憂補助經費被稀釋

桃園市坐擁10處休閒農業區，另有2處預告通過與6處規畫中，但市府輔導成立與經營休區經費一年只有4千萬元，民代擔心「僧多粥少」，補助經費稀釋恐導致休區品質下滑；農業局回應，預算雖有限，但多數休閒區已有盈餘，未來持續協助發展特色。

桃園市2015年自觀音區蓮花園休閒農業區率先成立後，大溪月眉、龍潭大北坑、蘆竹大古山、大園溪海、蘆竹坑子溪、楊梅、台七桃花源、大溪康莊和新屋海洋客家休閒農業區相繼成立；龍潭三坑水鄉與大溪百吉待農業部公告就能上路，規畫中的休區則有楊梅秀才、龍潭三洽水、中壢、大溪中庄、大溪草嶺溪和龜山楓茶米6處。

市議員許清順發現休區數量雖然增加，但相關補助變少，市府2024年編列休區補助5千萬元，2025年只剩4千萬元，擔心休區因輔導量能減少導致營運困難與品質下滑，建議市府明年擴編經費；另外，議員鄭淑方也關心今年仙草花節是否能如期舉行，議員彭俊豪則緊盯中壢休區規畫進度。

農業局表示，雖然很想因應休閒農業區增加擴編預算，但實際狀況須審慎評估，休區是以「自主營運」為最終目標，目前蓮花園自籌率達80%以上，溪海、楊梅、坑子溪、月眉、大北坑、康莊和台七休區也有盈餘，只是未達高額盈餘。

農業局指出，預算除了協助新的休區成立，也會協助既有休區提高盈餘。農業局有輔導師團隊，協助休區組織運作與提升經營能力，輔導業者發展特色農遊與衍生商品，也會透過活動將民眾導入休區。

復興區桃花源的繡球花與大溪百吉的金針花陸續綻放，花期將持續至6月底。值得一提的是，農民今年利用繡球花打造3米高的裝置藝術「花湯滿溢」，滿滿的繡球花如瀑布從茶壺嘴流洩下來，繽紛色彩與花香帶給視覺、嗅覺雙重享受。

農業局也推出趁花季推出「花現台7繡球金針農遊趣」，打造18條輕旅行，上架即秒殺。