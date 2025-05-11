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桃園休閒農業蓬勃發展 民代憂補助經費被稀釋

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園報導
桃園市復興區桃花源休閒農業區的繡球花與大溪百吉休閒農業區的金針花陸續盛開，花期將持續至6月底。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區的繡球花與大溪百吉休閒農業區的金針花陸續盛開，花期將持續至6月底。圖／桃園市農業局提供

桃園市坐擁10處休閒農業區，另有2處預告通過與6處規畫中，但市府輔導成立與經營休區經費一年只有4千萬元，民代擔心「僧多粥少」，補助經費稀釋恐導致休區品質下滑；農業局回應，預算雖有限，但多數休閒區已有盈餘，未來持續協助發展特色。

桃園市2015年自觀音區蓮花園休閒農業區率先成立後，大溪月眉、龍潭大北坑、蘆竹大古山、大園溪海、蘆竹坑子溪、楊梅、台七桃花源、大溪康莊和新屋海洋客家休閒農業區相繼成立；龍潭三坑水鄉與大溪百吉待農業部公告就能上路，規畫中的休區則有楊梅秀才、龍潭三洽水、中壢、大溪中庄、大溪草嶺溪和龜山楓茶米6處。

議員許清順發現休區數量雖然增加，但相關補助變少，市府2024年編列休區補助5千萬元，2025年只剩4千萬元，擔心休區因輔導量能減少導致營運困難與品質下滑，建議市府明年擴編經費；另外，議員鄭淑方也關心今年仙草花節是否能如期舉行，議員彭俊豪則緊盯中壢休區規畫進度。

農業局表示，雖然很想因應休閒農業區增加擴編預算，但實際狀況須審慎評估，休區是以「自主營運」為最終目標，目前蓮花園自籌率達80%以上，溪海、楊梅、坑子溪、月眉、大北坑、康莊和台七休區也有盈餘，只是未達高額盈餘。

農業局指出，預算除了協助新的休區成立，也會協助既有休區提高盈餘。農業局有輔導師團隊，協助休區組織運作與提升經營能力，輔導業者發展特色農遊與衍生商品，也會透過活動將民眾導入休區。

復興區桃花源的繡球花與大溪百吉的金針花陸續綻放，花期將持續至6月底。值得一提的是，農民今年利用繡球花打造3米高的裝置藝術「花湯滿溢」，滿滿的繡球花如瀑布從茶壺嘴流洩下來，繽紛色彩與花香帶給視覺、嗅覺雙重享受。

農業局也推出趁花季推出「花現台7繡球金針農遊趣」，打造18條輕旅行，上架即秒殺。

中壢 桃園 議員

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