快訊

重回談判桌！美中貿易會談中場休息 官員已回日內瓦會談會場

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

南庄桐花音樂節揭幕 超大張母親節卡片吸睛

中央社／ 苗栗縣10日電

2025苗栗南庄桐花音樂節系列活動今、明舉行，苗栗縣政府安排多名歌手、樂團輪番演出，帶來精彩音樂饗宴；揭幕活動應景獻上大型「母親節卡片」，吸引眾人目光。

「2025南庄桐花音樂節」今、明2天在南庄遊客中心戶外廣場舉行，因適逢母親節，客委會副主委邱星崴與交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、南庄鄉長羅春蓮等人，共同打開大型「母親節卡片」，為活動揭開序幕。

邱星崴致詞表示，南庄地帶涵蓋客家、賽夏及泰雅族3大族群，油桐花不只是客家人的回憶，賽夏族人也會一起撿油桐子，桐花的山林經濟是族群共融的精神象徵，也是南庄最特別的地方。

邱星崴說，南庄有油桐花和桂花2種代表花，彰顯在地辦理桐花活動的區域特色，客委會向來支持南庄辦理客家活動，歡迎民眾共襄盛舉。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，桐花音樂節活動安排多名歌手、樂團等輪番演出，從抒情、搖滾到親子帶動跳，帶來讓人如癡如醉的音樂饗宴。

南庄 桐花 母親節

延伸閱讀

母親節前夕！「第一夫人的逆襲」出走影城特映大成功

母親節前夕...台北漁產公司推食魚活動 李四川曝愛吃這物

無法陪過母親節 新北選委會人員加班審連署書、建電子版名冊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴西半部高溫破30度

相關新聞

桃園休閒農業輕旅行 繡球花與金針花賞花期至六月下旬

桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，並於枕頭山...

母親節盛產的桃園「媽媽桃」較去年增2成 樂天女孩嘎琳宣傳

桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可...

竹市府保管5300萬土地徵收補償金 最大筆1340萬若逾期恐歸國庫

新竹市政府統計代管土地徵收補償費，共逾5300萬元無人領取，其中2014年度就有1件高達1340萬元未領取。新竹市地政處...

雨勢不斷！竹縣關西鎮竹30線2.5K土石坍方 僅單線通車

中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通...

影／豪雨特報...湖口老街驚見瀑布奇景 桐樂會活動延期一周

中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布，引來不少網友關注留言。雖天...

桃園龜山強降雨...小學門前大樹連根拔起躺路中 公所清除中

中央氣象署今早發布降雨警報，桃園以北地區易有短延時強降雨，注意雷擊、強風，位於桃園龜山區頂興路的幸福國小門前，上午9時發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。