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桃園休閒農業輕旅行 繡球花與金針花賞花期至六月下旬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供

桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，並於枕頭山商圈安排18條輕旅行，一上架即滿額秒殺，打造「花現台7繡球金針農遊趣」活動，現場還有活動將持續至25日。

農業局長陳冠義表示，桃花源休閒農業區不僅是台灣繡球花盆花的源地，更是北台灣繡球花重要供應產區，繡球花目前花況約開5成，預計5月下旬至6月底盛開；百吉休閒農業區遊客中心則擁有北台灣最大規模金針花海，總計種植約17萬株、面積達2.5公頃，目前花開近5成，預計花期可至6月下旬。

桃園市副市長王明鉅今出席記者會表示，今年台7的繡球金針農遊區串連的活動，還安排了18條輕旅遊的路線，活動包含茶葉香包手作體驗、濾掛咖啡製作、金針花束體驗、1日小菇農等，邀請民眾到台7線賞花，感受農事體驗的手作樂趣。而5月還有媽媽桃盛產，加上國定假日增加5天的好消息，非常歡迎大家多利用假日出來走走，勢必對桃園觀光經濟帶來正向發展。

陳冠義說，由繡球花妝點而成的裝置藝術「花湯滿溢」高達3米，是枕頭山商圈全新打卡地標，以茶壺與茶杯為靈感，融入巧思設計出獨特的造景，將原本如絲絹般潺潺流下的茶湯，加入創意幻化為繽紛盛開的繡球花，設計出獨特造景，也成為台7線上迎賓新亮點。

桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯。圖／桃園市農業局提供
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桃園市復興區桃花源休閒農業區繡球花、大溪百吉休閒農業區金針花海現正陸續盛開，今年市府農業局將2休閒農業區串聯，花期至5月下旬至6月底盛開。圖／桃園市農業局提供

桃園 金針花

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