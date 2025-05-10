北榮桃園分院松柏園 母親節活動傳遞家的溫度
台北榮民總醫院桃園分院附設松柏園護理之家，母親節前舉辦「溫馨五月天」，邀請照護對象及家屬參加，未能到場的家屬可以透過即時視頻連線，與或撰寫感恩卡片，傳達對母親的愛。
桃榮分院表示，這些溫暖的表達，讓長輩們彷彿回到過去撫養子女、守護家庭的歲月，許多長輩不禁紅了眼眶，動容之情溢於言表。院方還為每位女長者準備點心及康乃馨，由子女送上，祝福媽媽平安喜樂、健康樂活。
工作人員貼心為長者拍照，留下珍貴的記錄，現場也安排「今牌人生認知牌卡」互動環節，引導長輩回憶人生中珍貴美好且難忘的生活體驗及經歷，全場最後合唱「感恩的心」，為活動畫下溫馨的句點。
北榮桃園分院院長彭家勛表示，松柏園護理之家長期致力於提供全人關懷與生活照護，母親節不只慶祝，也表現護理團隊對長輩們如家人般的愛與陪伴，在這個充滿母愛的日子，透過溫馨互動與真摯祝福，讓長輩們再次感受到被需要、被珍惜的幸福。
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