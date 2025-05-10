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母親節盛產的桃園「媽媽桃」較去年增2成 樂天女孩嘎琳宣傳

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（左3）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（左3）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃記者翁唯真／攝影

桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃，更有「一元競標促銷」活動。農業局表示，今年水多加上天氣冷較久，產量較去年多2成，產期預計可到6月中。

媽媽桃屬於熱帶水蜜桃品種，每年母親節前後為盛產期，栽種的果農也多為泰雅族媽媽們，因此被果農們稱為「媽媽桃」，特色皮薄多汁、果肉細緻香甜。復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，產期至6月中，7月由水蜜桃接力。

桃園市長張善政今化身最佳行銷大使，親自駕駛農會行動直銷車宣傳，張善政表示，今中央、市府及各農會分別出資購置行動直銷車，桃園好農行動直銷車隊正式成軍，將各區的特色農產品好好行銷，第一砲先宣傳媽媽桃，雖然媽媽桃無需宣傳，不過將來行銷車到處跑，讓大家都有機會接觸到特色農產品，也預祝所有媽媽母親節快樂。

農業局長陳冠義表示，因應母親節到來，今邀請樂天女孩嘎琳一同宣傳，並打響「桃園好農」品牌，而現場每整點也安排「1元競標促銷」，由各區農會帶來代表性明星商品1元起標，讓民眾有機會以超值價格帶回優質農產。

陳冠義說，中壢銀河廣場媽媽桃展售活動將至明天，5月14日起則在桃園市政府府前廣場展售，日日直送最新鮮的媽媽桃到消費者手中。每盒6到12粒裝，400至600元不等。另也可透過復興區農會或「桃園好農」網路訂購，更多資訊可至「媽媽桃Mama Peach」臉書粉絲專頁查詢。

桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（右6）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（右6）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（右8）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產的被稱為「媽媽桃」，復興區水蜜桃種植面積約211公頃，今年產量預計可以達300多公噸，桃園市長張善政（右8）今化身大使推廣，今明2天在中壢銀河廣場展售媽媽桃。記者翁唯真／攝影

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