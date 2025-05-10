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竹市府保管5300萬土地徵收補償金 最大筆1340萬若逾期恐歸國庫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府統計代管土地徵收補償費，共逾5300萬元無人領取，其中2014年度就有1件高達1340萬元未領取。圖／新竹市政府提供
新竹市政府統計代管土地徵收補償費，共逾5300萬元無人領取，其中2014年度就有1件高達1340萬元未領取。圖／新竹市政府提供

新竹市政府統計代管土地徵收補償費，共逾5300萬元無人領取，其中2014年度就有1件高達1340萬元未領取。新竹市地政處提醒，若超過15年未領取就會繳入國庫，提醒尚未領取補償費的民眾盡速領取，以免超過保管期限而歸屬國庫。

新竹市代理市長邱臣遠指出，為推動城市整體發展，過程中難免需徵收土地，對於尚未領取的土地徵收補償款，則會依法存入保管專戶，等待民眾申領。目前市府土地徵收補償費保管款專戶中，總計超過5300萬元尚待民眾申領，為落實智慧治理並讓資訊更透明，市府地政處建置便捷「徵收補償費保管款查詢服務」，讓民眾一鍵查詢。

新竹市地政處表示，依照土地徵收條例規定，徵收補償費於應發給期限屆滿的次日起3個月內存入專戶保管，如經保管超過15年未領取者，依法歸屬國庫。市府統計新竹市目前待領保管款共有400件約5300萬元，其中2014年度就有1件高達1340萬元未領取。

地政處提醒，為確保民眾權益，市府除於存入專戶內前後分別通知權利人外，更積極清查保管期間即將在1年內屆滿的案件，重新查明地址或繼承人後，再次通知催領，經市府主動通知後，成功將1件高達1600多萬的保管款，由50多位繼承人順利完成領款，提醒民眾若接獲通知，請把握時間申辦。

新竹市地政處補充，為防詐騙，如市民接獲通知，可先至新竹市幸福宜居網（https://eghouse.hccg.gov.tw/）徵收補償費一鍵秒查服務查詢，只要進入網站點選「地政資訊／徵收補償費」，輸入身分證字號後，就可查知是否有補償費未領，歡迎民眾多加利用。

土地徵收 新竹 繼承人

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