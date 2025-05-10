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雨勢不斷！竹縣關西鎮竹30線2.5K土石坍方 僅單線通車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通中斷，所幸經鎮公所緊急派員搶通，已恢復單線通行。圖／民眾提供
新竹縣關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通中斷，所幸經鎮公所緊急派員搶通，已恢復單線通行。圖／民眾提供

中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通中斷，所幸經鎮公所緊急派員搶通，已恢復單線通行。不過由於山區仍持續降雨，公所呼籲用路人改道行駛，以策安全。

關西鎮公所指出，今天上午陸續接獲通報，竹30線約2.5公里處今早發生坡邊坍方，大量土石崩落占據道路，雙線交通中斷，公所緊急派員搶通，目前已可單線通行，但雨勢不斷，仍提醒用路人繞道避開，安全為上，其餘路段包括竹18線6.3公里處、竹18線3.8K處零星落石、路樹倒塌也正積極處理中。

新竹縣消防局指出，目前災情查報共回報3處積水情形，包括新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒；湖口鄉達生路湖口消防分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒；湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。

新竹縣政府則提醒，新竹縣已進入豪雨警戒狀態，請民眾避免進入山區或靠近河川邊坡，留意土石流與積淹水情形。如有災情，可撥打119或1999通報。

新竹縣關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通中斷，所幸經鎮公所緊急派員搶通，已恢復單線通行。圖／民眾提供
新竹縣關西鎮竹30線通往玉山方向，約2.5公里處上午傳出土石坍方事故，落石與倒塌路樹一度造成交通中斷，所幸經鎮公所緊急派員搶通，已恢復單線通行。圖／民眾提供

新竹 落石 路樹

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