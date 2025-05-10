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影／豪雨特報...湖口老街驚見瀑布奇景 桐樂會活動延期一周

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁

中央氣象署發布新竹豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布，引來不少網友關注留言。雖天候不佳，雨中老街仍展現出獨有的氛圍，原訂於本周末舉行的「湖口老街桐樂會」也因安全考量延期舉行。

新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會指出，原定於本周末舉行的「湖口老街桐樂會」音樂表演、遊戲打卡活動，因中央氣象署發布豪雨特報，為考量安全與品質，決定全面延期一周舉辦，詳細時程將另行公告。原已報名的「手作體驗」梯次則照常進行，未受天候影響。

此外，湖口鄉形象商圈發展協會原安排志工明天於湖口老街三元宮下午免費導覽，帶領民眾認識老街百年信仰與文化故事，不過主辦單位表示，當天如下大雷雨，活動就會改期，切確時間另行通知，請密切關注粉專最新消息。

不少網友看到湖口老街「瀑布奇景」，紛紛在「湖口老街形象商圈」粉絲頁留言表示，「雨天的老街真的很有味道」、「瀑布奇景可遇不可求」、「要活在當下，別錯過雨中的美景」。粉絲小編也回應網友：「雨天漫步老街，別有一番風情，也趁這個機會欣賞一下老街的雨景，還有特有的老街瀑布」。

新竹縣政府則提醒，新竹縣已進入豪雨警戒狀態，請民眾避免進入山區或靠近河川邊坡，留意土石流與積淹水情形。如有災情，可撥打119或1999通報。

中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁
中央氣象署發布新竹縣豪雨特報，湖口老街驚現「瀑布奇景」，街道邊屋簷雨水傾瀉而下，宛如迷你瀑布。圖／取自湖口老街形象商圈粉絲頁

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