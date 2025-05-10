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桃園龜山強降雨...小學門前大樹連根拔起躺路中 公所清除中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，警方據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝
桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，警方據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝

中央氣象署今早發布降雨警報，桃園以北地區易有短延時強降雨，注意雷擊、強風，位於桃園龜山區頂興路的幸福國小門前，上午9時發出轟然巨響，有棵大樹連根拔起倒地，桃市警龜山分局據報，通知區公所清除，警方在場疏導交通。

龜山分局說，大林所值班員警今早9時接獲民眾報案，表示頂興路115巷幸福國小校門前，有棵供附近民眾乘涼的大樹突然連根拔起，茂盛的枝葉阻礙交通；巡邏警網據報趕到現場，發現倒塌的路樹橫躺在路中，幾乎占據人車可通行的道路，立刻通知龜山區公所相關單位處理。

龜山分局表示，現場目前仍由公所派工到場，以切除樹幹和樹枝的方式，清除路面的阻礙，警方也在場擺放交通錐，進行交通疏導，請民眾避開此施工路段。

桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，大林所員警據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝
桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，大林所員警據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝
桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，警方據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝
桃園地區自昨深夜起持續降雨，今晨起更是出現短延時強降雨的狀況，龜山區幸福國小門前大樹上午突然連根拔起倒地，警方據報後，到場擺放交通錐並進行交通疏導，目前持續清除中。記者陳恩惠／翻攝

強降雨 桃園

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