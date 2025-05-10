桃園龜山強降雨...小學門前大樹連根拔起躺路中 公所清除中

中央氣象署今早發布降雨警報，桃園以北地區易有短延時強降雨，注意雷擊、強風，位於桃園龜山區頂興路的幸福國小門前，上午9時發出轟然巨響，有棵大樹連根拔起倒地，桃市警龜山分局據報，通知區公所清除，警方在場疏導交通。

龜山分局說，大林所值班員警今早9時接獲民眾報案，表示頂興路115巷幸福國小校門前，有棵供附近民眾乘涼的大樹突然連根拔起，茂盛的枝葉阻礙交通；巡邏警網據報趕到現場，發現倒塌的路樹橫躺在路中，幾乎占據人車可通行的道路，立刻通知龜山區公所相關單位處理。