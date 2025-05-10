竹北中正西路禁左轉...民眾不知傻等 民代籲路口前設告示

新竹縣竹北市中正西路與中華路口交通壅塞，縣府8日起調整為「禁止左轉」，將內側左轉車道變更為直行車道，不過卻有民代指出，因無告示牌宣導，實施後許多民眾仍不知情造成回堵。縣府交旅處則表示，已請警察局協助交通疏導。

新竹縣交旅處指出，考量中正西路（西往東）左轉中華路口車流占約3%，已影響內側車道續行車流，路口8日起調整為「禁止左轉」，將內側左轉車道變更為直行車道，以疏解直行車流。

不過竹北市民代表游雅婷卻接獲民眾陳情，該路口禁止左轉實施後，還是很多用路人傻傻等待，造成回堵狀況嚴重，直至今天還有市民不了解政策狀況。游雅婷認為，重大交通改善應該提前一個月，在前一至兩個路口以明顯告示進行宣導，並清楚揭露替代道路；新竹縣副議長王炳漢也要求宣導期至少要3個月。

新竹縣交旅處表示，禁止左轉後左轉車建議替代道路部分，除原先規畫國盛街、華興街及橋下迴轉，並可續行由新泰路轉入中華路，縣府已設置相關牌面引導。此外，中正西路直行車道進入中正路橋及橋下道路部分，已於地面標繪導引標字，以避免車流交織。