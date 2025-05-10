忠貞市場開挖排水溝 遭民眾批積水引病媒蚊圍籬不安全

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，過去占用道路，環境髒亂問題嚴重，市府大刀闊斧解決並興建臨時市場上月營運，同步拓寬龍平路挖水溝，不過7日下大雨水溝開挖部分大量積水，引發民眾抱怨汙水累積容易孳生病媒蚊，且護欄並未好好圍住溝渠，擔心有危險。桃園市平鎮區公所回應，因7日雨勢大無法施工，昨進場續做並加鐵板增加安全，至於護欄非工程人員未放置好，已請廠商向派出所了解。

忠貞市場過去許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象。桃園市經發局推動改善計畫，斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，正式營運至今1個多月，並同步拓寬龍平路（自貿三路口至中山路口）。

不過龍平路市場側過去並未有側溝排水，導致正式營運當天民眾踩在積水路面採購，公所目前正在做道路拓寬工程正施做銜接前龍街側溝部分，目的為強降雨時可分流側溝水量，今又遇強降雨，公所前往視察原先施作的水溝發現皆有正常排水。

不過尚未完成的卻被民眾發現，不僅溝渠大，且7日強降雨後隔天積水，憂心有病媒蚊問題，且工程圍籬護欄還沒好好圍住，批相關單位未維護用路人安全。

公所回應，本周開挖，7日因雨勢無法施作，造成部分積水，昨早上進場灌築溝底及陸續施作後續水溝銜接既有前龍街側溝，也為了避免危險，廠商昨也在開挖面加鋪鐵板，可改善目前積水狀況，今明2天強降雨也會請廠商加強注意積水狀況，目前都有正常排水。