聽新聞
0:00 / 0:00
影／新竹雨狂下 湖口地下道淹水封鎖、竹市果菜市場水淹腳踝
中央氣象署發布新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，新竹市西濱路、民主路及新竹縣新豐鄉、湖口鄉均傳出積淹水狀況。其中湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。氣象署也發布油羅溪雷雨警報，提醒盡速遠離。
新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒；湖口鄉達生路湖口消防分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒；湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。
新竹市消防局表示，目前僅接獲西濱路一段有積水情況。不過有店家指出，民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。
氣象署也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至12時4分，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並盡速遠離，並遠離河川、勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言