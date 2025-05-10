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影／新竹雨狂下 湖口地下道淹水封鎖、竹市果菜市場水淹腳踝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供

中央氣象署發布新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，新竹市西濱路、民主路及新竹縣新豐鄉、湖口鄉均傳出積淹水狀況。其中湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。氣象署也發布油羅溪雷雨警報，提醒盡速遠離。

新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒；湖口鄉達生路湖口消防分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒；湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。

新竹市消防局表示，目前僅接獲西濱路一段有積水情況。不過有店家指出，民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。

氣象署也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至12時4分，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並盡速遠離，並遠離河川、勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

新竹縣消防局指出，湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒。圖／新竹縣消防局提供
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供
有店家指出，新竹市民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。圖／民眾提供
新竹市消防局表示，目前僅接獲西濱路一段有積水情況，目前積水已慢慢退去。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局表示，目前僅接獲西濱路一段有積水情況，目前積水已慢慢退去。圖／新竹市消防局提供

大雷雨 新竹 氣象署

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