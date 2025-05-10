影／新竹雨狂下 湖口地下道淹水封鎖、竹市果菜市場水淹腳踝

中央氣象署發布新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，新竹市西濱路、民主路及新竹縣新豐鄉、湖口鄉均傳出積淹水狀況。其中湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。氣象署也發布油羅溪雷雨警報，提醒盡速遠離。

新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒；湖口鄉達生路湖口消防分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒；湖口鄉新興路往工業區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。

新竹市消防局表示，目前僅接獲西濱路一段有積水情況。不過有店家指出，民主路果菜市場因排水不良，目前積淹水已到腳踝，水不斷從水溝跑出來，不少民眾仍冒雨購物。