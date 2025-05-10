聽新聞
0:00 / 0:00

廣告單像繳費單易誤繳 有線電視業者：會退費

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園某有線電視業者推廣網路寬頻方案，廣告單有訂購繳費條碼，長者以為是電視頻道收費單就繳費，衍生爭議。 記者陳俊智／攝影
桃園某有線電視業者推廣網路寬頻方案，廣告單有訂購繳費條碼，長者以為是電視頻道收費單就繳費，衍生爭議。 記者陳俊智／攝影

桃園某有線電視業者推廣網路影音平台優惠，因廣告單有訂購繳費條碼，不少長者以為是電視頻道收費單，頻傳誤繳事件，民代批「根本詐騙」，桃園市新聞處也說格式確實像繳費單；業者回應，每月約有8筆誤繳，均無條件退費，未來會強化「廣告」標示，避免誤會。

桃園市議員余信憲指出，民眾收到的廣告單狀似水電瓦斯繳費單，一張A4紙以彈簧折方式分三等份，前段是民眾姓名和住家地址，中間是廣告方案，下方則是匯款帳號和超商繳費條碼。業者雖有標註「廣告」，但「廣告」二字埋在方案介紹內容中，但若不留意，很有可能在不知不覺間埋單。

「第1次可以說不小心，第2次就是欺騙。」余信憲表示，業者相同宣傳手法在2019年也用過，業者事後坦承疏失及改善，未料時隔6年再發生，許多長者抱怨受騙，甚至有人是家中兒女返家才發現不對勁。業者領有廣電基金補助，本應維護用戶權益與資訊透明，卻一再破壞社會大眾對有線電視業的信任，主管機關不能坐視不管。

新聞處長羅楚東表示，業者的廣告文宣乍看確實可能誤導民眾，會與業者溝通，除了調整格式，避免不必要的誤會，也會請業者退費。

業者回應，目前每月約有8筆誤繳，均無條件退費。針對廣告恐引起誤會一事，目前已將廣告與頻道收費單寄送時間錯開，未來「廣告DM」標示也將移至地址頁，加強辨識度，讓民眾一目了然。

廣告 桃園 退費

延伸閱讀

小記者出動！桃園龍壽國小學童捍衛真相 識讀媒體不迷航

官方粉絲團貼文按讚人太少 桃園吉祥物人氣被質疑

廣告DM太像繳費單長輩易誤繳 桃市府：建議調整改善

桃園三罷團送交12萬份連署書 民眾行經嗆：浪費資源

相關新聞

建竹北實中 地方盼中央補助別跳票

新竹地區高中不足，學生擠破頭，新竹縣府規畫高中五大方案，其中將新建竹北實驗高中，總預算6.7億元，原定3月發包工程，因中...

廣告單像繳費單易誤繳 有線電視業者：會退費

桃園某有線電視業者推廣網路影音平台優惠，因廣告單有訂購繳費條碼，不少長者以為是電視頻道收費單，頻傳誤繳事件，民代批「根本...

為恭紀念醫院因應護理人員「人力荒 」 大學畢新進46.1K起跳

國內護理人員出現「人力荒」，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院近來慶祝5月12日國際護師節，公開表揚院內9名優秀護理人員，並邀實習...

部桃表揚45護理人員 護理長憶疫情失雙親「信念愛心不退」

衛福部桃園醫院慶祝國際護師節，今天表揚45位護理人員，還訂製個人化護理師公仔獎盃，院長楊南屏頒獎，肯定每位護理師專業、堅...

攜手共進邁向淨零 桃園機場榮獲ACA等級四國際認證

為因應全球減碳趨勢，桃園國際機場積極推動碳管理與永續發展。繼2016年取得國際機場協會（ACI）頒發的機場碳認證（ACA...

明天先開42槍 苗栗首批縣府施設充電樁試營運

苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，宣布第一期第一階段有42座充電樁明天起開始試營運，5月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。