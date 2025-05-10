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廣告單像繳費單易誤繳 有線電視業者：會退費
桃園某有線電視業者推廣網路影音平台優惠，因廣告單有訂購繳費條碼，不少長者以為是電視頻道收費單，頻傳誤繳事件，民代批「根本詐騙」，桃園市新聞處也說格式確實像繳費單；業者回應，每月約有8筆誤繳，均無條件退費，未來會強化「廣告」標示，避免誤會。
桃園市議員余信憲指出，民眾收到的廣告單狀似水電瓦斯繳費單，一張A4紙以彈簧折方式分三等份，前段是民眾姓名和住家地址，中間是廣告方案，下方則是匯款帳號和超商繳費條碼。業者雖有標註「廣告」，但「廣告」二字埋在方案介紹內容中，但若不留意，很有可能在不知不覺間埋單。
「第1次可以說不小心，第2次就是欺騙。」余信憲表示，業者相同宣傳手法在2019年也用過，業者事後坦承疏失及改善，未料時隔6年再發生，許多長者抱怨受騙，甚至有人是家中兒女返家才發現不對勁。業者領有廣電基金補助，本應維護用戶權益與資訊透明，卻一再破壞社會大眾對有線電視業的信任，主管機關不能坐視不管。
新聞處長羅楚東表示，業者的廣告文宣乍看確實可能誤導民眾，會與業者溝通，除了調整格式，避免不必要的誤會，也會請業者退費。
業者回應，目前每月約有8筆誤繳，均無條件退費。針對廣告恐引起誤會一事，目前已將廣告與頻道收費單寄送時間錯開，未來「廣告DM」標示也將移至地址頁，加強辨識度，讓民眾一目了然。
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