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建竹北實中 地方盼中央補助別跳票

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹地區高中不足，竹縣府規畫新建竹北實驗高中，還沒等到中央補助先上網招標。圖／縣府提供
新竹地區高中不足，竹縣府規畫新建竹北實驗高中，還沒等到中央補助先上網招標。圖／縣府提供

新竹地區高中不足，學生擠破頭，新竹縣府規畫高中五大方案，其中將新建竹北實驗高中，總預算6.7億元，原定3月發包工程，因中央補助預算未定，延到昨天縣府才上網發包，預計2026年８月完工，以趕在115學年度招生。新竹家長組自救會，號召24日北上教育部陳情，盼中央補助別跳票。

縣府表示，去年初行政院前副院長鄭文燦，與竹竹苗3縣市首長開會，拍板補助經費，若中央遲未補助，恐得由縣府地方教育發展基金來支應，會排擠到其他公共建設預算。

竹科帶動大新竹人口成長，當地高中校數不足，產生獨特的竹科入學問題。新竹縣府規畫新建竹北實驗高中，與陽明交大合作，定位為拔尖型高中，推動雙語國際教育，以資訊科學、人文醫學為課程主軸，預計115學年度招收首季新生4班共80人，全校總計招生12班240人。

縣府另規畫六家高中、湖口高中增班擴校，文興與自強國中改制完全中學等，增加高中入學人數；五大方案預算總計35億元。

新竹縣擴充高中招生量能，向中央爭取補助，但迄今未核定。據了解，竹縣府新建竹北實中、文興高中校舍變更設計等，原定3月上網發包，但因遲遲等不到中央核定函，竹北實中延後到昨天上網先發包。縣府表示，將持續與中央溝通爭取，希望盡早核定，以免影響招生期程。

大新竹高中就學權益自救會號召家長，24日北上教育部陳情。自救會表示，竹苗區高中職就學機會率未達標，需要中央、地方共同來解決，校舍增建需要時間，懇請中央今年內盡速核定、撥款，支持竹苗增班、增校方案。

新竹 竹北 自救會

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