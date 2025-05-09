為恭紀念醫院因應護理人員「人力荒 」 大學畢新進46.1K起跳

國內護理人員出現「人力荒」，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院近來慶祝5月12日國際護師節，公開表揚院內9名優秀護理人員，並邀實習護生一起參加，象徵薪火傳承與職涯接軌。院方也公開提出具競爭力的薪資制度，大學畢業新進護理人員起薪46.1K，盼強化「留才」與「育才」的力道。

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院表示，近期護理人力荒議題引發全台關注，不少醫療院所面臨人力流失、排班困難、職災風險提高等問題。根據台灣護理學會指出，護理人員長期工作過勞、薪資與風險不成正比，導致職場吸引力下降、年輕人投入意願低落，全台面臨嚴峻的人力斷層危機。院方將持續布局護理人力的永續經營，並優化制度與福利。

為恭護理部副主任李玉清、護理長蕭錦加兩人在護理工作已奉獻逾40年，深耕臨床與教學領域，表現卓越，獲衛福部核定在國際護師節聯合慶祝大會中接受表揚，此外，也有多位為恭醫院護理人員在苗栗縣護理師護士公會辦的護師節慶祝大會獲頒多個獎項。

為恭紀念醫院護理部主任駱玉真表示，全台醫界都面臨護理召募難題，為恭深知留才與育才是關鍵。院方因此也提供具競爭力的薪資制度，大學畢業新進護理人員起薪每月4萬6100元，年薪最高可達115萬元；另有2年8萬、3年17萬的簽約獎金，此外年終獎金1.18個月、端午及中秋節金各0.25個月，還有夜班津貼、留任津貼等完整獎勵制度。

此外，院方也強調重視生活平衡與職涯支持，導入功能性護理師、傷口照護師，並配置輔佐人力，提供彈性排班制度，有效降低工作壓力。福利方面，護理人員享有生日禮券、生育津貼、婚禮賀金與多項獎勵補助，並提供設備完善的宿舍，致力於打造全方位的友善職場。

院方強調，為培育新生代護理人才，為恭與策略聯盟夥伴中國醫藥大學體系持續拜訪各醫護學校，提供護理公費生錄取名額全國最多。現已與新生醫專、仁德醫專及亞洲大學簽署合作備忘錄，針對每名公費護理專班學生，提供高額助學金與生活補助，每人最高可獲約60萬元，協助優秀學子安心完成學業，投入臨床實務。醫院每年也開設多門專業課程訓練，如ACLS、BLS、APLS等訓練，以強化臨床實戰力。