部桃表揚45護理人員 護理長憶疫情失雙親「信念愛心不退」

衛福部桃園醫院慶祝國際護師節，今天表揚45位護理人員，還訂製個人化護理師公仔獎盃，院長楊南屏頒獎，肯定每位護理師專業、堅持與溫暖守護的精神，也表現醫院珍視護理人才的用心。

感控師葉竹君獲優良護理人員獎，她表示COVID-19疫情期間，感管團隊需在短時間內完成通報、匡列與追蹤檢驗，挑戰專業極限，這份榮耀屬於每一位努力付出的夥伴。護理長張美惠獲30年資深護理人員獎，她回憶疫情期間痛失雙親，選擇擦乾眼淚，堅守崗位照護病患，「這獎項見證了我在困境中不曾退縮的信念與愛心」，也見證她的座右銘「擇其所愛，愛其所擇」，同時感謝醫院、同事與家人的陪伴與支持。

閃亮新人獎護理師吳敏瑄分享，護理系畢業後投入臨床，歷經2年半磨練，在學姊們的引領與鼓勵下，不斷累積經驗、拓展視野，積極參與創新競賽與國際護理創意活動，未來會持續以細心與用心，肩負起照護病人的責任與使命。

護理部主任陳素里指出，護理工作不僅是專業技能的展現，更是以愛與陪伴療癒生命的重要使命，桃園醫院持續推動舒壓課程、情緒支持活動及新手臨床教師制度，由資深護理師陪伴新進人員順利銜接臨床工作，致力打造溫暖、友善的職場環境。

院長楊南屏時說，護理人員是醫療體系中不可或缺的重要力量，感謝每位護理同仁在各個崗位上以專業與熱情守護病患。他並呼應2025年國際護師節主題「有護理師，才有未來；關懷護理師，促進經濟成長」，強調院方將持續投資護理人力，推動友善職場與專業發展，攜手護理夥伴共創更永續健康的未來。