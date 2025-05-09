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攜手共進邁向淨零 桃園機場榮獲ACA等級四國際認證

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司攜手航空公司、地勤業者等跨領域夥伴，積極推動地面運具電動化，包含空側各式作業車輛，提升車輛電動化比例。圖／機場公司提供
機場公司攜手航空公司、地勤業者等跨領域夥伴，積極推動地面運具電動化，包含空側各式作業車輛，提升車輛電動化比例。圖／機場公司提供

為因應全球減碳趨勢，桃園國際機場積極推動碳管理與永續發展。繼2016年取得國際機場協會（ACI）頒發的機場碳認證（ACA）等級二、2019年晉升等級三後，今年再度邁出關鍵一步，攜手85家機場夥伴深化減碳合作，成功獲得ACA等級四認證，與香港、仁川、關西等亞太指標機場比肩。認證授證典禮於4月16日在印度新德里舉行，由桃園機場公司副總經理孫宏彬代表領證。

機場公司表示，ACA機場碳認證由ACI制定，是目前全球唯一針對機場碳排放管理的國際認證制度，依碳管理進程分為七個等級，評估機場在減碳工作上的成效與承諾。桃園機場自2019年起即擴大碳盤查範圍，納入航空公司、地勤業者及商業店家等利害關係人，強化減碳協作機制，並共同制定具體的碳管理計畫與行動策略，展現實質作為。

在硬體設施面，桃園機場進行多項節能升級，包括空調系統優化、綠色照明升級、提升電梯與手扶梯能源效率等，並導入多項國際標準管理系統，如ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理、ISO 46001水資源效率及ISO 14001環境管理等。過去五年累計減碳達8877公噸CO2e，約相當於362萬名旅客碳排放量，或23座大安森林公園一年的碳吸收量。

此外，機場公司攜手85家跨領域夥伴積極推動多項減碳計畫，包括強化永續航空燃油（SAF）基礎設施、提升橋氣橋電設備使用率，從燃油供應與使用兩端並進降低排放，同時推動地面運具電動化，擴增航廈接駁巴士、行李拖車等作業車輛的電動比例，並設置更多充電設施。

展望未來，桃園機場將聚焦再生能源發展、提升綠電使用比例、推動循環經濟與廢棄物資源化等多元綠色策略，攜手機場大聯盟夥伴邁向淨零排放，打造東亞地區的綠色航空樞紐，共創永續未來。

為建構永續航空生態圈，機場公司完善永續航空燃油（SAF）設施設備，協助航空公司逐步增加添加比例。圖／機場公司提供
為建構永續航空生態圈，機場公司完善永續航空燃油（SAF）設施設備，協助航空公司逐步增加添加比例。圖／機場公司提供
機場碳認證計畫透過7個級別認證減少碳排的努力程度，桃園機場繼2019年取得等級三認證，進一步邀集85家夥伴，深化多項合作減碳倡議，成功取得等級四認證肯定。圖／機場公司提供
機場碳認證計畫透過7個級別認證減少碳排的努力程度，桃園機場繼2019年取得等級三認證，進一步邀集85家夥伴，深化多項合作減碳倡議，成功取得等級四認證肯定。圖／機場公司提供
桃園機場踏實邁向淨零，努力成果取得國際機場協會肯定，獲頒機場碳認證等級四認證，由機場公司副總經理孫宏彬(中)代表領證。圖／機場公司提供
桃園機場踏實邁向淨零，努力成果取得國際機場協會肯定，獲頒機場碳認證等級四認證，由機場公司副總經理孫宏彬(中)代表領證。圖／機場公司提供

桃園機場 永續 減碳

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