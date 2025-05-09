攜手共進邁向淨零 桃園機場榮獲ACA等級四國際認證

為因應全球減碳趨勢，桃園國際機場積極推動碳管理與永續發展。繼2016年取得國際機場協會（ACI）頒發的機場碳認證（ACA）等級二、2019年晉升等級三後，今年再度邁出關鍵一步，攜手85家機場夥伴深化減碳合作，成功獲得ACA等級四認證，與香港、仁川、關西等亞太指標機場比肩。認證授證典禮於4月16日在印度新德里舉行，由桃園機場公司副總經理孫宏彬代表領證。

機場公司表示，ACA機場碳認證由ACI制定，是目前全球唯一針對機場碳排放管理的國際認證制度，依碳管理進程分為七個等級，評估機場在減碳工作上的成效與承諾。桃園機場自2019年起即擴大碳盤查範圍，納入航空公司、地勤業者及商業店家等利害關係人，強化減碳協作機制，並共同制定具體的碳管理計畫與行動策略，展現實質作為。

在硬體設施面，桃園機場進行多項節能升級，包括空調系統優化、綠色照明升級、提升電梯與手扶梯能源效率等，並導入多項國際標準管理系統，如ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理、ISO 46001水資源效率及ISO 14001環境管理等。過去五年累計減碳達8877公噸CO2e，約相當於362萬名旅客碳排放量，或23座大安森林公園一年的碳吸收量。

此外，機場公司攜手85家跨領域夥伴積極推動多項減碳計畫，包括強化永續航空燃油（SAF）基礎設施、提升橋氣橋電設備使用率，從燃油供應與使用兩端並進降低排放，同時推動地面運具電動化，擴增航廈接駁巴士、行李拖車等作業車輛的電動比例，並設置更多充電設施。