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明天先開42槍 苗栗首批縣府施設充電樁試營運

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，宣布第一期第一階段有42座充電樁明天起開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。縣府強調，苗栗在今年5月共有97座充電樁試營運，縣內將邁入智慧交通與綠能交通服務的新時代。

縣府交通工務處表示，苗栗推動充電樁建置，是六都之外率先施設的縣市，縣長鍾東錦上任後就以「智慧城市」為重大施政願景，積極推動各項交通改善計畫。這次第一期第一階段充電樁啟用，不僅是在智慧交通政策有具體成果，也是苗栗在智慧城市建設的重要里程碑。

交通工務處長古明弘表示，縣府爭取公路局補助5556萬元，並自籌3498萬元，分為兩期在縣內建置電動車充電樁設備；第一期規畫在苗栗、頭份、竹南、後龍、通霄、公館、獅潭、卓蘭等8鄉鎮市建置24個場站共107座電動汽車充電樁。

第二期去年底開始接續辦理，再規畫增加苑裡、南庄、大湖3鄉鎮共8個場站48座充電樁，兩期合計全縣將施設155座符合主流電動車使用的充電樁，盼展現智慧交通領航縣市的雄心。

第一期建置的充電服務，明天將先開放頭份、竹南、苗栗、通霄4個鄉鎮市共42座慢充充電樁，優惠充電價格每小時50元，換算每度電費約4.45元，未來正式營運慢充每度暫擬收費10元，後續以縣府正式公告費率為準。

今天同時宣布「苗栗通」App平台啟用，整合微笑單車YouBike租借站、公車即時動態、路邊及路外停車資訊、停車費繳納查詢，並新增電動汽車充電樁查詢與支付服務，提供民眾即時、便利的一站式智慧交通體驗，平台還支援行動支付、悠遊卡與一卡通等多元支付工具，提升全縣交通服務效率與使用便利性。

縣府強調，苗栗未來將持續於縣內各鄉鎮市及觀光熱點增設充電樁，以吸引更多外縣市電動車主來苗栗旅遊，促進地方觀光與經濟發展，實現減碳、經濟、形象三贏目標；未來將持續深化智慧交通建設、拓展充電網絡，結合大數據與AI技術，打造前瞻且永續的城市治理模式。

苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座符合主流電動車的充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座符合主流電動車的充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天舉辦全縣路邊停車管理平台及電動汽車充電樁啟用儀式，第一期第一階段有42座充電樁從明天5月10日開始試營運，5月底第二階段另有55座加入。記者胡蓬生／攝影

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