官方粉絲團貼文按讚人太少 桃園吉祥物人氣被質疑

桃園市政府宣傳桃園特色事物與政策，設置許多臉書官方粉絲團，雖然人數都破萬，也時常更新文章，但推廣成效有限，文章按讚人數多2位數，甚至個位數，民代建議整合，避免成效不彰反而有損市府形象；桃園市新聞處表示，將分析社群平台演算法，串連不同平台提高觸及。

桃園市議員謝美英指出，桃園吉祥物「Y桃、園哥Tao &Yuango」臉書粉絲團2016年至今累積2.6萬名粉絲，但5月2則貼文鮮少人留言，按讚人數僅17名和10名，不禁疑惑吉祥物人氣下滑了嗎？知名度不夠，要怎麼替桃園市政府宣傳？不只ㄚ桃園哥，市府旗下的桃園誌、馬祖YAHO等官方粉絲團也有同樣狀況，要經營就認真經營，不要粉絲頁開了一個又一個，擺在那裡充數，反而有損形象。

新聞處表示，雖然按讚人數不多，但根據後台觀察，ㄚ桃園哥粉絲團1至4月貼文平均觸及達1萬6653次，未來預計透過擁有47萬粉絲、1至4月貼文平均觸及10萬9793次的桃園事粉絲團團導流增加曝光，並配合Meta演算法分析貼文內容，運用留言抽獎、測驗、限動等互動貼文提升粉絲互動率。