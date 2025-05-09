快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

科管局補助4620萬 竹市推9項建設升級

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
在校園設施方面，市府亦爭取補助辦理多所學校老舊設施改善工程，全面提升校園整體環境與空間使用效能，並增設兒童遊戲設施。圖／市府提供
在校園設施方面，市府亦爭取補助辦理多所學校老舊設施改善工程，全面提升校園整體環境與空間使用效能，並增設兒童遊戲設施。圖／市府提供

為促進區域均衡發展、提升市民居住環境品質，新竹市政府成功爭取新竹科學園區管理局補助，獲得113年度經費4620萬元，推動9項建設計畫，涵蓋交通改善、校園升級、環境優化與智慧科技應用，展現對市民的承諾。

代理市長邱臣遠指出，科學園區為新竹帶來產業與人口發展優勢，市府透過跨區域合作，針對市民需求推動基礎建設，感謝科管局對於竹市建設的補助，期盼未來持續攜手共創宜居城市。

邱臣遠指出，針對去年科管局補助計畫執行情形，經科管局辦理實地視察，抽查包括南隘路一段道路改善、新竹公園九曲橋木棧平台整修、南隘國小教學環境及設施改善等項目，相關計畫執行效率與施工品質良好深獲肯定，對於提升科技產業生活圈環境品質助益良多。

行政處表示，科管局去年補助計畫，涵蓋多項交通與基礎建設改善工程，針對市區易壅塞、易積水及地勢不穩等問題區域進行整修與優化。為提供市民更優質的休憩場域，市府去年也積極爭取科管局補助，針對公園與步道設施進行優化。改善項目包含新竹公園九曲橋、科園親子公園籃球場、十八尖山瀝青步道鋪面，以及多處體健設施。透過路面刨鋪、球場整建與設施修繕等工程，全面提升場域安全性與舒適度，營造適合親子共遊的友善生活空間。

行政處進一步說明，在校園設施方面，市府亦爭取補助辦理多所學校老舊設施改善工程，全面提升校園整體環境與空間使用效能，並增設兒童遊戲設施，讓校園不僅服務師生，更成為社區民眾共享的友善空間。

此外，市府也積極導入智慧科技應用於公共服務，建置客雅溪智慧水質監測系統，以4G傳輸至雲端伺服器，即時數據監測水質變化，提升環境監管效能；同時，增購園區智慧型車牌辨識系統，運用AI影像分析即時辨識車輛，並通報周遭巡邏警力，提高查緝效率，有效打擊犯罪、維護交通秩序。

為促進區域均衡發展、提升市民居住環境品質，新竹市政府成功爭取新竹科學園區管理局補助，獲得113年度經費4620萬元。圖／市府提供
為促進區域均衡發展、提升市民居住環境品質，新竹市政府成功爭取新竹科學園區管理局補助，獲得113年度經費4620萬元。圖／市府提供

新竹 校園 邱臣遠

延伸閱讀

Tizzy Bac周邊全面升級　華語樂團首見「養生聖物」！

高雄澄清湖高爾夫球場自救會今凱道抗爭 環保局：違法事實確鑿

重大墜機事故後 美宣布空管系統全面更新升級

竹北市打造「星際戰艦」遊戲場 250萬升級生肖公園

相關新聞

科管局補助4620萬 竹市推9項建設升級

為促進區域均衡發展、提升市民居住環境品質，新竹市政府成功爭取新竹科學園區管理局補助，獲得113年度經費4620萬元，推動...

影／全桃園第1個派出所及社宅共構 中壢所明搬家了別跑錯

桃園市中壢區康樂路及中榮路交叉口的中興巷公辦都更，不僅興建202戶社宅，1至3樓也提供給中壢派出所進駐，而中壢派出所將於...

廣告DM太像繳費單長輩易誤繳 桃市府：建議調整改善

桃園某有線電視業者推廣旗下網路寬頻方案，因廣告單有訂購繳費條碼，不少長者以為是電視頻道收費單，頻傳誤繳事件，民代批「根本...

母親節不只有康乃馨！桃園警分局102名女性員工獲贈3樣禮

後天是溫馨母親節，桃市桃園警分局與警友辦事處主任杜彥儒，為了向分局102名最辛勞偉大的警職媽媽及女性員工表達敬意，不僅備...

竹市端午龍舟競賽隊伍數創新高 5月30、31日熱血開划

隨著端午節的腳步悄然逼近，新竹市最受矚目的年度盛事「2025新竹市端午龍舟競賽」將於5月30日至31日在南寮舊漁港熱血開...

大溪木博館10周年 9米高飆速木車軌道超吸睛

桃園市立大溪木藝生態博物館為慶祝成立10周年，於5月17日至25月推出「拾年有承、工藝之城」系列活動，不僅一次展開大溪藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。