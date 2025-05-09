科管局補助4620萬 竹市推9項建設升級

為促進區域均衡發展、提升市民居住環境品質，新竹市政府成功爭取新竹科學園區管理局補助，獲得113年度經費4620萬元，推動9項建設計畫，涵蓋交通改善、校園升級、環境優化與智慧科技應用，展現對市民的承諾。

代理市長邱臣遠指出，科學園區為新竹帶來產業與人口發展優勢，市府透過跨區域合作，針對市民需求推動基礎建設，感謝科管局對於竹市建設的補助，期盼未來持續攜手共創宜居城市。

邱臣遠指出，針對去年科管局補助計畫執行情形，經科管局辦理實地視察，抽查包括南隘路一段道路改善、新竹公園九曲橋木棧平台整修、南隘國小教學環境及設施改善等項目，相關計畫執行效率與施工品質良好深獲肯定，對於提升科技產業生活圈環境品質助益良多。

行政處表示，科管局去年補助計畫，涵蓋多項交通與基礎建設改善工程，針對市區易壅塞、易積水及地勢不穩等問題區域進行整修與優化。為提供市民更優質的休憩場域，市府去年也積極爭取科管局補助，針對公園與步道設施進行優化。改善項目包含新竹公園九曲橋、科園親子公園籃球場、十八尖山瀝青步道鋪面，以及多處體健設施。透過路面刨鋪、球場整建與設施修繕等工程，全面提升場域安全性與舒適度，營造適合親子共遊的友善生活空間。

行政處進一步說明，在校園設施方面，市府亦爭取補助辦理多所學校老舊設施改善工程，全面提升校園整體環境與空間使用效能，並增設兒童遊戲設施，讓校園不僅服務師生，更成為社區民眾共享的友善空間。