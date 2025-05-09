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影／全桃園第1個派出所及社宅共構 中壢所明搬家了別跑錯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢派出所將於明天正式遷入全新完工的辦公廳舍，成為全桃第一個派出所廳舍與社會住宅共構個案。圖／中壢警分局提供
中壢派出所將於明天正式遷入全新完工的辦公廳舍，成為全桃第一個派出所廳舍與社會住宅共構個案。圖／中壢警分局提供

桃園市中壢區康樂路及中榮路交叉口的中興巷公辦都更，不僅興建202戶社宅，1至3樓也提供給中壢派出所進駐，而中壢派出所將於明天正式遷入全新完工的辦公廳舍，成為全桃第一個派出所廳舍與社會住宅共構個案，距離原派出所僅300公尺，提醒民眾明天開始不要跑錯。

占地3059平方公尺的公辦都更基地，原為老舊警察宿舍及算命攤位，2017年拆除後作為臨時停車場使用，市府以公辦都更方式引進民間資金，規畫興建地上20層、地下3層建築物，去年10月已完工。

台1線旁中壢警分局建物，包括中壢派出所在內，該建築整建至今75年，為結合社區治安，中壢派出所明正式搬遷，進駐鄰近中壢國小旁的中興巷社宅一樓（中壢區康樂路56號），成為全桃第1個派出所廳舍與社會住宅共構個案。

新中壢所面積共489坪，包括1至3樓，將以嶄新派出所面貌為市民服務，設計以「智慧、安全、便利」為核心，且地理位置交通便利，建築結構安全堅固，設有無障礙設施與友善服務空間，全面強化為民服務能量。

中壢警分局長林鼎泰表示，中壢派出所肩負轄區治安與交通秩序重任，遷入新廳舍後，將持續以專業態度與高效率回應民眾需求，全面深化社區警政，打造警民合作的安全生活環境，未來也將持續守護民眾的生命財產安全。

桃園市中壢區康樂路及中榮路交叉口的中興巷公辦都更，不僅興建202戶社宅，1至3樓也提供給中壢派出所進駐。報系資料照
桃園市中壢區康樂路及中榮路交叉口的中興巷公辦都更，不僅興建202戶社宅，1至3樓也提供給中壢派出所進駐。報系資料照

中壢 建築 都更

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