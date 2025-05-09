母親節不只有康乃馨！桃園警分局102名女性員工獲贈3樣禮

後天是溫馨母親節，桃市桃園警分局與警友辦事處主任杜彥儒，為了向分局102名最辛勞偉大的警職媽媽及女性員工表達敬意，不僅備妥了康乃馨、膠原蛋白禮盒等禮物，分局長王智民也代表警察局致贈餅乾禮盒，讓這些媽媽們能吃得美美的過節。

分局長王智民說，警局女警分別扮演警察及母親兩個責任最重的角色，兼顧工作與家庭，蠟燭兩頭燒真的很辛勞，在這專屬於母親的節日，祝福天下母親都幸福快樂，也感謝警友夥伴們全力給予桃警團隊的支持與鼓勵。

桃市八德警分局則是舉辦母親節的慶祝茶會，分局長王鉉仁與警友辦事處主任劉元順、副主任曾雅玲、薛文玲、顧問陳瑩婕，一一贈送46名警察媽媽及女性人員康乃馨花束和蛋糕禮盒，慰勉她們在工作崗上的辛勞與付出。

分局長王鉉仁說，近年有不少女性加入警職工作，分局內現有46名女性，身兼母職者有13人，其中8人的另一半同為警職，由於女警執勤方式及工作內容與男警幾乎無差別，同時須擔負照護家庭及教養子女責任，辛勞程度難以言喻，特別是工作時間不固定，分局內這8名警察媽媽，對於職場媽媽這個角色，除了在職場努力外，與丈夫配合照顧家庭更是項考驗。