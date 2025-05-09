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竹市端午龍舟競賽隊伍數創新高 5月30、31日熱血開划

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
代理市長邱臣遠今天主持隆重的龍舟點睛與祈福儀式，象徵龍舟甦醒、精神啟航。圖／市府提供
代理市長邱臣遠今天主持隆重的龍舟點睛與祈福儀式，象徵龍舟甦醒、精神啟航。圖／市府提供

隨著端午節的腳步悄然逼近，新竹市最受矚目的年度盛事「2025新竹市端午龍舟競賽」將於5月30日至31日在南寮舊漁港熱血開賽，今年參賽隊伍高達93隊，競爭激烈，競賽隊伍數創新高。

代理市長邱臣遠今天主持隆重的龍舟點睛與祈福儀式，象徵龍舟甦醒、精神啟航，為即將登場的賽事揭開精彩序幕。邱臣遠說，今日儀式不僅祈求賽事平安順利，更象徵一年一度的端午盛典正式進入倒數時刻，今年參賽隊伍高達93隊，競爭激烈、陣容龐大，歡迎全台民眾到新竹南寮為選手喝采。

邱臣遠指出，南寮地區是市府近年來積極投入建設的重點區域，為了提供更安全、友善的漁港環境，陸續完成了許多工程，包括整修老舊碼頭階梯、增設防滑格柵與夜間航道警示燈，保障漁民作業安全，同時也導入水岸發電系統，改善港區路面品質。

在觀光推廣方面，市府積極發展波光市集，目前已有部分攤位提供印尼文與英文菜單，讓外國旅客能安心選購，進一步打造南寮成為集友善工作、休閒與國際觀光於一身的新興亮點。

城銷處表示，今年參賽隊伍陣容多元，除了傳統勁旅新竹市消防局與警察局持續參戰，台積電、美商科磊等竹科企業也整裝待發。特別的是，來自清大「樂齡研究苑千歲隊」與「虎林里千歲團」也蓄勢待發，平均年齡突破65歲。此外，清大與陽明交大也組成「國際友誼隊」參與「地球村」組別的競賽，包含來自美國、日本、印尼等國的在台國際學生與友人共襄盛舉。

當天除了刺激的龍舟賽事，現場將安排精彩表演與親子體驗活動，包括光復中學啦啦舞蹈隊的演出、花式調酒與扯鈴世界冠軍的技藝秀、小丑氣球及魔術秀等，還有端午故事屋、「造型粽子香包手作」、「彩繪龍舟」等親子體驗，邀請大小朋友一起感受節慶樂趣。此外，還匯聚人氣美食與在地風味的特色市集，讓民眾邊欣賞比賽、邊大啖佳餚，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。

新竹市最受矚目的年度盛事「2025新竹市端午龍舟競賽」將於5月30日至31日在南寮舊漁港熱血開賽。圖／市府提供
新竹市最受矚目的年度盛事「2025新竹市端午龍舟競賽」將於5月30日至31日在南寮舊漁港熱血開賽。圖／市府提供

新竹 清大 邱臣遠

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