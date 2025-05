大溪木博館10周年 9米高飆速木車軌道超吸睛

桃園市立大溪木藝生態博物館為慶祝成立10周年,於5月17日至25月推出「拾年有承、工藝之城」系列活動,不僅一次展開大溪藝能事務所、小孩浴場木育遊戲場等4大特展、超過15個店家響應的體驗串遊,更於開幕周5月17至18日規畫PLAY in MUSEUM PARK限期活動,透過 PLAY in Woods、PLAY in Crafts、PLAY in Arts 三大主題規畫,串起博物館、自然綠地與生活街區的生活工藝理想地,邀請民眾一同前來大溪、感受生活工藝在文化風貌與創新思維激盪下的年度盛宴。

成立於2015年的大溪木博館,是由座落在大溪老城區13棟歷史建築量以及在地居民所組成的生態博物館,創館10年之際,木博館以「拾年有承,工藝之城」作為館慶命題,象徵從一雙「手」到眾人之「合」,以開放包容之姿「承」接每一位到訪、前來交流的人,藉此帶出未來10年工藝之城美意,也透過一系列的展覽和活動規畫,帶領大眾回顧木博館過去10年攜手成果、體現當代大溪生活工藝文化的日常風貌。

館慶一次推出的4大特展,最新開館的「小孩浴場木育遊戲場」則是在木博館長期推動的木藝教育扎根背景下,以沐浴在木育環境為概念,打造一座給2至8歲孩子們的主題遊戲場和故事劇場。

開幕周限定活動「PLAY in MUSEUM PARK」,以木博館的壹號館、溪小宿舍2棟建築為核心,在周圍木平台和公園綠地規畫PLAY in Woods、PLAY in Crafts、PLAY in Arts 三大分區,現場帶來各種可被體驗的自然與生活工藝,透過生活美學用器、感官體驗等,邀請在地與台灣風格品牌如山傑號、KAPLAS TAIWAN、產房、笑班等打造竹屋、積木屋、繪畫屋、玩具屋、食屋等內容,與民眾分享生活工藝的意識與精神!