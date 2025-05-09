竹北市打造「星際戰艦」遊戲場 250萬升級生肖公園

新竹縣竹北市位於六家五路一段上的生肖公園，如今換上神秘暗空黑裝，以「星際戰艦」為主題重新登場。這次投入投入逾250萬元打造，不僅符合中央安全規範，更結合冒險想像與設計巧思，黑色外觀似太空艦艇般氣勢磅礡，為6至12歲孩童帶來星際系列新據點。

遊戲場設施包括：長型三角爬網、鑽龍通道、雙向溜滑梯等，孩子可從鑽龍或爬網通道進入核心的「太空艙」，再從兩側溜滑梯俐落滑出，如同駕駛艦艇進行星際突擊，整體鋪面則採用安全礫石。此外，為體貼家長陪伴需求，同步增設帶椅背與桌板的座椅，讓家長可在一旁安心休憩、觀察孩子遊戲過程，提升親子友善環境。

竹北市長鄭朝方表示，這座彷彿擁有秘密任務的黑色星際戰艦遊具為全新設施，投入逾250萬元打造，不僅符合中央安全規範，更結合冒險想像與設計巧思，為6至12歲孩童帶來星際系列新據點。生肖公園為社區型公園，市公所用心打造充滿電影氛圍的「星際戰艦」，讓孩子們化身太空戰士，在星際間穿梭、迎戰未知挑戰，體驗屬於童年的勇氣與智慧。