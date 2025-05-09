桃園52社區周邊 全日管制民俗噪音

屢有住宅區居民反映爆竹煙火影響安寧，桃園市環保局昨天宣布，今起公告實施52處人口密集社區的周邊道路，24小時全時段管制民俗活動放鞭炮、敲鑼打鼓和播放音樂等，相對其他縣市採特定時段管制，桃園為全國首創。市府也強調已與多間宮廟溝通，取得支持。

桃園環保局指出，4月先執行「輔導宗教遶境作業要點」提出自主檢核表制度，涵蓋遶境活動各環節，要求宮廟就路線與時間安排，及施放鞭炮、煙火及焚燒紙錢等民俗活動內容先行檢核。

桃園市今公告實施52處人口密集社區周邊，民俗活動禁止放鞭到與音樂。圖／桃園市環保局提供

為了進一步維護住宅區環境與生活品質，桃園市環保局也依噪音管制法第8條授權，針對全市超過12樓、500戶以上共52個社區周邊進行公告，限制全日禁止燃放爆竹及煙火。

環保局指出，主辦活動單位向區公所申請遊行路線時，公文要會環保、警察相關局處審議及提供意見，如果路線經過管制社區，就會提醒申請單位注意，通過管制社區後仍可維持民俗活動；如果違反公告規範，可按噪音管制法開罰，但一開始會先輔導，不以開罰為目的。

副市長蘇俊賓說，新規範經環保、民政、消防及警察跨局處研議，依輿情反映精進桃園噪音畫分區域，將人口密集社區街廓緊鄰道路，依噪音管制法納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，維持社區和諧與文化傳承。