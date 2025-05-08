桃園市民卡APP停擺2年 重出江湖仍挨批「推廣效果低」

桃園市民卡APP停擺2年，去年底終於完成改版，今年初開放下載，但至今註冊人數僅破6萬人，遭民代質疑推廣效果太低，APP無支付功能也挨批落後其他縣市。市府智發會回應，受限法規，APP現階段尚無法支援支付功能，不過市府會持續更新介面，優化市民使用體驗。

桃園市民卡改版歷經2年籌備，新版APP將包括線上繳費、場地租借、查詢社福點數等功能。議員謝美英指出，市民卡至今已發行近200萬張，發行量冠全國，但APP使用率卻不盡理想，截至2月底註冊人數才破6萬人，市府花2年時間修改，稱是為了整合其他局處業務，現在卻還是各自為政，市府應加強整合，讓市民真的覺得這張「卡」好用。

議員錢龍表示，全新市民卡APP可綁定市民卡，但仍無法直接付款，明顯落後其他縣市，此外儲值金額更新速度緩慢，即使經過2個工作天後仍未更新，可能造成民眾誤解。議員陳雅倫則指，市民卡APP雖整合尋找停車場等功能，但使用者點選後經常被導向外部網站，甚至需另外下載其他APP，導致民眾使用意願低落，呼籲應盡速修改。

智發會主委廖修武表示，市府正朝優化使用者體驗和跨APP整合兩個方向處理，已完成新版本修改待審核上線。未來將改善介面，讓功能直接顯示相關資訊而非跳轉，提升使用黏著度。

對於APP無支付功能，廖修武指出，要取得付款認證與身分須成為金管會認證機構，地方政府無法執行，目前市民卡已與各大電子支付業者如悠遊付、iPASS等合作，使用者可透過這些業者的支付方式付款，市府也將與發卡公司協調改善儲值金額更新緩慢問題。

至於部分功能目前需連結各機關現有系統才能操作，導致使用體驗不夠流暢，智發會也將改善介面，提供市民更流暢的使用體驗。