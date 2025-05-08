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新竹私立幼兒園遭爆虐童又一堆違規 市府出手重罰

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。圖／取自新竹爆料公社
有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。圖／取自新竹爆料公社

新竹市有多項裁罰紀錄私立博玉幼兒園先前遭爆虐童，張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，竟動手毆打、腳踹施暴，約五名幼童受害。檢警今年三月拘提張男、賴女、吳姓教保員到案，教育處已勒令停業；新竹地檢署偵查終結，查出3人今年2月17至26日共犯下10次虐童行為，今依兒少福利法成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪嫌起訴。

對此，新竹市政府教育處表示，私立博玉幼兒園發生疑似教保違法對待幼兒事件，經查該園涉及多項違規情事，包含師生比不符、混齡共用活動室、未具教保服務人員資格者從事教保服務2人、借用教保服務人員資格證書、人事資料未報府及分科教學等。針對上述違法情節，市府已依法裁處總計新台幣44萬餘元罰鍰，並勒令該園停業。相關處分內容亦已公告於全國教保資訊網。

教育處說明，針對違法對待幼兒部分，市府已於今年3月11日上午召開審查會議，決議受理後由教育部調查小組人才庫中遴選3名委員組成調查小組進行調查，刻正由調查小組進行調查程序中。將於5月調查報告完成後、6月會召開認定委員會議，針對違法行為的類型與程度進行認定。若調查結果確認行為人涉及情節重大之違法行為，將依法處以新台幣6萬元至60萬元罰鍰，並限制其擔任教保工作的資格，另需接受最多12小時之幼兒輔導與管教相關課程。

教育處補充，該園原有在園幼兒20人，目前已有18名幼兒在市府協助下順利轉入其他合法幼兒園安置，另有2名幼兒經家長評估後，暫由親屬在家照顧。市府將持續追蹤幼兒安置情形，並提供家長或監護人必要之協助與支持。

幼兒園 新竹 虐童

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