全國首創！桃規範民俗活動噪音 人口稠密區禁敲鑼打鼓、爆竹煙火

桃園市政府環保局表示，為提升人口密集的住宅區生活品質，訂定民俗活動衍生的噪音行政管制措施，全面規範在人口稠密區域，全天不得施放爆竹煙火、使用擴音設備及敲鑼打鼓等活動，為全國首創，明起實施。

新的管制措施明公告並實施，第一波將針對全市超過12樓、500戶以上的52個社區周邊進行公告，限制全日禁止燃放爆竹及煙火。市府4月已開始執行「輔導宗教遶境作業要點」，納入全國首創的自主檢核表制度，涵蓋遶境活動各環節，從路線與時間安排，及民俗活動內容如施放鞭炮、煙火以及焚燒紙錢等，到環境維護與安全機制等都有規範。

環保局說明，市府依噪音管制法第8條授權，以公告方式，新增52社區及周邊道路管制民俗活動，主辦活動單位向區公所申請遊行路線時，公文要會環保、警察相關局處審議及提供意見，如果路線經過管制社區，就會提醒申請單位注意，如果違反公告規範，可按噪音管制法開罰，但一開始會先輔導，為全國各地方政府提供創新的治理典範。

桃園市副市長蘇俊賓說，新規範經環保、民政、消防及警察跨局處研議，依輿情反映，精進桃園市噪音畫分區域，將人口密集社區所在街廓的緊鄰道路，依噪音管制法納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等，以時段和區域管制高樓層密集住宅區，避免影響周邊民眾。

蘇俊賓強調，市府與許多宮廟都有溝通，多數宮廟都表達支持，市府也感謝宗教界朋友響應，支持對環境品質更友善的做法。

環保局長顏己喨指出，此新措施減少人口稠密社區不必要的噪音干擾，保障市民基本休息與健康權利。市政府也顧及傳統信仰與文化活動的延續，同步推出「宗教繞境活動作業要點」，導入自主檢核及事前申報機制，協助宮廟在符合法規下辦理活動，維持文化傳承與社區和諧。

顏己喨說，新措施管制範圍涵蓋52個人口稠密區，在原公告事項內增訂「人口密集地區緊鄰道路或土地納入全天禁止燃放爆竹煙火以及使用擴音設備敲鑼打鼓或吹號等行為」。新作法簡單而言，宮廟遶境等行經上述人口稠密區時，需暫停上述易生噪音行為，通過後則可進行民俗活動。

此外，主辦活動的宮廟在辦理遶境及民俗活動前，需填具檢核表，內容涵蓋路線時間安排、爆竹及煙火施放需求、是否使用擴音設備，以及交通疏導與安全措施等，檢核表需先經區公所初審後，再提報市府權責單位共同審閱，如不合規定，將提供法令說明與改善建議。