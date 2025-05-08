提升急救品質 桃消防局獲贈「救護利器」影像式喉頭鏡

為了讓第一線的消防救護人員有更好、更安全的裝備可以應對各式緊急救護情況，桃園市西門扶輪社以實際行動表達支持，今捐贈一組高階「影像式喉頭鏡」給桃園市消防局，並配置於第一大隊八德分隊，強化救護能量、守護更多寶貴生命。

西門扶輪社社長陳建州賢伉儷今親自出席代表捐贈，將影像式喉頭鏡捐贈給消防局。影像式喉頭鏡為救護現場利器，能夠即時顯示氣道影像，協助救護人員在插管時清楚掌握位置，大大提升處置的準確性與安全性，對於急救爭分奪秒的情境來說相當有助。

八德分隊所在的區域人口密集、交通繁忙，每天面對的救護案件五花八門，挑戰性十足。桃園市消防局表示，感謝西門扶輪社的暖心捐贈，這組設備就像替分隊添了一雙銳利的眼睛，讓前線同仁如虎添翼、更加有信心與能力處理緊急醫療狀況。