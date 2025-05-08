桃園新制將上路 管制宮廟遶境、民俗活動噪音

桃園市政府今天說，規範民俗活動噪音的行政措施將上路，未來宮廟遶境等活動經過人口密集社區所在街廓的道路時，需暫停噪音行為，首波將針對超過12樓、500戶以上的52個社區周邊。

桃園市政府環境保護局今天向媒體表示，為提升人口密集社區的生活品質，依據噪音管制法第8條授權，將全面規範在桃園市人口稠密區域全天不得施放爆竹煙火、使用擴音設備及進行敲鑼打鼓等活動；行政措施已向環境部核備，將於明天公告上路。

桃園市副市長蘇俊賓表示，經各局處研議，決議將人口密集社區所在街廓的緊鄰道路，依噪音管制法納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等。

蘇俊賓表示，首波將針對全市超過12樓、500戶以上的52個社區周邊進行公告，限制全日禁止燃放爆竹及煙火；宮廟遶境等行為凡行經上述人口稠密區時，需暫停上述易生噪音行為，通過後則可進行民俗活動。

環保局也說，由民政局推出的「宗教遶境活動作業要點」導入自主檢核及事前申報機制，協助宮廟在符合法規下辦理活動；市府已在4月份開始執行「輔導宗教遶境作業要點」，並與許多宮廟溝通，獲得多數宮廟支持。

環保局表示，未來宮廟在辦理遶境前及民俗活動前，需填具檢核表內容涵蓋路線時間安排、爆竹煙火施放需求等，經區公所初審後再提報環保局、警察局等單位審閱，透過共同輔導，讓民俗活動安全合法。