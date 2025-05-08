桃園5月「媽媽桃」網路預購逾千盒 現場擺攤周末中壢登場

桃園市農業局表示，5月母親節，也是復興區「媽媽桃」的產季，除了日前邀請桃園農漁業、青農等團體和市府優秀女力代言媽媽桃，10、11日（周六日）將於中壢銀河廣場舉辦「媽媽樂桃桃-好農Go Go購」，14日起市府前廣場也擺攤販售，以實際行動支持在地優質農產。

農業局長陳冠義說明，每年5月至7月是桃園復興區水蜜桃的產季，5月桃種植在中低海拔區域，因為每年母親節前後為盛產期，栽種的果農也多為泰雅族媽媽們，因此被稱為「媽媽桃」，皮薄、果肉細緻、口感香甜的特色，已經成為拉拉山的招牌之一。媽媽桃種植面積約43.5公頃，產量約294公噸，預計今年產量將增加2成以上，水蜜桃總產量則超過1100公噸。

農業局即日起在「桃園好農」導購網 推出媽媽桃預購，提供2盒免運，12粒裝每盒折50元等預購優惠廣受好評，預購數量已突破千盒。5月10、11日中壢銀河廣場「媽媽樂桃桃 好農Go Go購」展售，讓更多民眾不用上山就能買到正宗拉拉山媽媽桃。此外，水蜜桃現場展售7月規畫在樂天球場及桃園愛買、中壢SOGO百貨販售。除了復興區媽媽桃鮮甜多汁，是母親節贈禮最佳選擇之一，農業局也結合桃園百大青農吳欣蓓以智慧溫室栽培的康乃馨盆花，以7種品種組合而成感恩花禮，呈現桃園市農業充沛的創新能量與多元價值。