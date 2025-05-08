桃園八德505戶停電 竟是大貨車車尾撞倒變電箱釀禍

桃園市八德區今上午傳出停電，起因為東勇北路上變電箱遭一輛大貨車車尾掃過撞倒，造成饋線跳脫影響505戶停電，台電立即派員至現場搶修，於中午全數完成搶修並復電。

台電表示，今上午9時許接獲民眾通報，八德區東勇北路上配電設備變壓器遭撞，導致饋線跳脫影響505戶停電，立即派員現場搶修，隔離故障點後於上午10時20分復電503戶，剩下2戶則於中午搶修復電完成。