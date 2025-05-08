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桃園八德505戶停電 竟是大貨車車尾撞倒變電箱釀禍
桃園市八德區今上午傳出停電，起因為東勇北路上變電箱遭一輛大貨車車尾掃過撞倒，造成饋線跳脫影響505戶停電，台電立即派員至現場搶修，於中午全數完成搶修並復電。
台電表示，今上午9時許接獲民眾通報，八德區東勇北路上配電設備變壓器遭撞，導致饋線跳脫影響505戶停電，立即派員現場搶修，隔離故障點後於上午10時20分復電503戶，剩下2戶則於中午搶修復電完成。
八德警分局則說明，一名23歲劉姓男子今上午8時41分駕駛大貨車，從路邊駛出，疑似因車身太長操控不慎，未注意後方狀況，導致車尾掃到變電箱，2個變壓器當場「離家出走」，警方到場對劉男實施呼氣酒測，酒測值為0，後續賠償事宜將由台電公司評估。
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