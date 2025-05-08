學童舉手過馬路10車不讓！ 桃園這處危險路口要改善了
桃園市桃園區龍安街4月16日傍晚發生2名孩童牽著腳踏車過馬路，期間舉高手臂示意卻被多達10車忽視無車禮讓，誇張畫面曝光引起網友撻伐。警方事後以車追人，開出10張共6萬元「車不讓人」罰單，並持續蹲點取締，交通局研議改善標線、增加號誌，預計5月底完成。
這處路口位於龍安街近省道台1線近中山路處、地處國道2號橋下，平時車流量大，由於臨近住宅區與學區，居民、學生通行過馬路需求頻繁。不過因現場近大路口，若增設號誌易截斷車流加劇塞車，長期以來都為無號誌路口，行人通行也因此險象環生。
擁有百萬訂閱的YouTuber「Cheap」上月貼出一段行車紀錄器影片，該路口有2名小學生正走在人行穿越道上，並以教科書級別的「舉手過馬路」，但對向車輛無視前行，多達10車未停讓，雖然第11輛車停下，但當時綠燈已亮起，學生只好快步退回路邊。Cheap痛批，冷血大人讓馬路成了過不去的關卡，不少網友也看了直呼誇張。
影片曝光後，市議員張碩芳、詹江村服務處都安排到路口會勘，張碩芳表示，地方不斷強調該路口有設觸控式號誌必要，但市府先前一直以「距離周邊號誌太近」打回票，直到網路及媒體曝光才緊急會勘，希望市府在此方面更積極主動，不要等網路或媒體揭弊才有所作為；對此，桃園市副市長王明鉅已允檢討改善。
桃園市交通局指出，該處龍安街路口預計調整路面標線，除了加寬行人穿越線，路口停止線也會退縮，避免車輛與行人距離過近。此外，該路口也會做按鈕式行人穿越號誌，因電力基礎設施、架設和水泥灌漿需要時間，預計5月底完成。
桃園警分局交通組組長林健祥說，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，汽車駕駛一律開罰6千元。已經依影像分析車號，並確認「車不停讓行人」違規屬實，日前已經針對未禮讓學童的10輛車逕行舉發，每車開罰6千元。
針對該路口，桃園分局也在事發之後在每天上下午上學及放學時段，編排定點取締違規勤務，果然還有發現汽車駕駛行經路口未禮讓行人，迄今取締37件數，呼籲駕駛人守規禮讓行人。
針對通學安全，桃園市交通警察大隊也說明，針對高風險路口進行結構性改善，也會特別強化兒童與青少年的通學廊道，目前通學廊道設置科技執法22處，執法功能包括超速、不停讓行人及闖紅燈等，希望降低行人事故發生率。
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