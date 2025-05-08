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緊急救援系統8分鐘救命 一般戶也可免費苗縣府籲多利用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
緊急救援系統今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，苗栗縣政府籲請多多利用。圖／苗栗縣政府提供
緊急救援系統今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，苗栗縣政府籲請多多利用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣有253名獨居老人裝設緊急救援系統，日前一名81歲陳姓老婦人在家突然跌倒頭部出血，透過系統救護車8分鐘到家送醫沒有大礙，縣府社會處表示今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，籲請多多利用。

縣府社會處根據戶政資料，全縣有約2萬1000戶單一生活戶老人，僅有1313列冊獨居老人，今年上半年訪查75歲以上老人，下半年65歲至74歲老人，評估需求及意願，納入列冊獨居老人，並宣導裝設24小時緊急救援系統，以備不時之需救命。

社會處分享案例，銅鑼鄉一名81歲陳姓老婦人，丈夫過世後獨居，申請緊急救援系統服務，有一天晚餐後，她在客廳看電視跌倒，頭部受傷出血，驚慌之下想起隨身配戴的緊急救援鈴，按下求救鈴後，順利與緊急救援中心聯繫，中心通報救護車，8分鐘趕到送醫，醫治後沒有大礙。

社會處指出，全縣老年人口10萬5100人，占19.72%，即將進入20%的超高齡社會，緊急救援系統今年也開放一般戶，符合資格老人免費申裝，條件設籍或實際居住苗栗獨居，領有身心障礙證明經本府評估有裝設需求之老人；經地區醫院以上醫生診斷罹患慢性病、突發性疾病之高危險群老人；有安裝意願之獨居老人；或縣府評估有裝設需求之老人。

緊急救援系統申請洽詢單位，包括18鄉、鎮、市公所，縣府社會處老人福利科037-559990，委外單位大千社會福利慈善事業基金會037-357125轉20106，訪視評估符合資格者，免費安裝並提供服務。

緊急救援系統今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，苗栗縣政府籲請多多利用。圖／苗栗縣政府提供
緊急救援系統今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，苗栗縣政府籲請多多利用。圖／苗栗縣政府提供

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