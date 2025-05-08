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桃園蓋大巨蛋擬採BOT 明年招商

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政2月到中壢體育園區了解公共設施完工情形，宣布計畫蓋大巨蛋；體育局昨在議會答詢說明進度，明年將開促參招商說明會。圖／桃園市工務局提供
桃園市長張善政2月到中壢體育園區了解公共設施完工情形，宣布計畫蓋大巨蛋；體育局昨在議會答詢說明進度，明年將開促參招商說明會。圖／桃園市工務局提供

桃園市長張善政今年2月宣布評估在中壢體育園區蓋「大巨蛋」，多名議員昨關切孵蛋進度與配套，也要求市府重視其他棒球場修繕，勿厚此薄彼。體育局長許彥輝說，體育園區朝促參BOT方式進行，明年招商，並透露已拜訪職棒球團，樂天有投資興趣。

位於中壢區環中東路及中山東路交界處的中壢體育園區基地面積約9公頃，已完成區段徵收工程，目前正由新建工程處辦理滯洪池與揚水站工程，預計明年下半年完工驗收後交基地體育局。體育局將以競技運動場地為核心在園區規畫室內綜合運動場館，並評估蓋大巨蛋，掀起地方關注。

議員彭俊豪等人昨在議會質詢大巨蛋是否可能成為職棒主場，市府若確定要蓋大巨蛋，青埔國際棒球是否要重新定位？許彥輝回應，已經拜訪一些職棒球團，包括樂天都有合作、投資興趣，不過也有可能參考目前台北大巨蛋經營模式，都在評估中。

議員楊朝偉、林政賢要求做好先期規畫，納入多項運動項目，適合不同年齡層的運動項目都要考量，議員魏筠指出先前園區附近埤塘被偷倒廢土，呼籲市府加強防範偷倒。

體育局指出，中壢體育園區將朝BOT方式進行，預計今年完成可行性評估、交通影響評估及先期規畫等，明年招商，依促參程序，將邀各球團、各類型潛在投資廠商出席座談會。招商後由BOT簽約廠商提出體育園區的運動項目及設施，並由體育局審查運動項目、營運期程等與財務試算。

另，議員李宗豪昨也提到，桃園市目前各級主要棒球場都面臨修繕維護問題，如龜山棒球場紅土流失、高低落差大未解，體育局和市府除了規畫大巨蛋，也要充分支援各級棒球場的維修經費。

體育局表示，龜山棒球場將改建為一大一小的球場，分別提供國高中與國小球隊使用，目標年底上網招標規畫公司，龜山區公所也有改善現有場地設施的計畫。副市長王明鉅答詢時，也允諾努力在今年完成興辦事業計畫，並請體育局與教育局共同研擬場地維護經費。

大巨蛋 運動 體育

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