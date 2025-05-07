快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園廣一停車場今開工 將串聯捷運、台鐵成轉運樞紐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園廣一停車場將開挖為地下3層停車場，市長張善政（左三）今下午出席開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園廣一停車場將開挖為地下3層停車場，市長張善政（左三）今下午出席開工動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下3層停車場，市府今下午舉辦開工動土典禮。交通局表示，工程總經費8.63億元，市府已向交通部爭取前瞻計畫補助2.8億元，施工工期約2年半，未來提供汽車位250席及機車位300席，並於地面層設置可停靠9席大客車的公車轉運站，讓土地利用最大化。

對於桃市各地停車空間屢遭批評不足，交通局表示，市府已積極優化交通設施並推動路外停車場建設，目前中壢中正公園及中壢國小二期停車場都將於今年完工，大園停二與中壢停十停車場則預計今年開工，另八德大湳森林公園停車場等案則正辦理招標，盼透過完善公共設施，提升市民生活品質。

市長張善政今下午出席廣一停車場動土典禮時表示，廣一停車場未來將規畫與未來地下化後的台鐵車站、捷運綠線G07桃園車站，以及周邊台灣銀行土地開發案整合連通，建構桃園地區重要交通轉運樞紐與城市發展核心。

張善政表示，廣一停車場將興建地下3層、地上1層建築，並設置地下通道銜接周邊設施，便利旅客轉乘使用，此外，工程預留結構強度，未來可透過促參機制導入商業與交通多目標複合設施，至多可向上增築至14層樓。

張善政說，今日動工典禮是周邊區域發展的重要里程碑，然而工程進行難免造成環境影響，盼市民朋友包容施工期間的不便，市府將持續與台鐵及相關單位協力合作，打造全新桃園門戶。

停車場 張善政 桃園

延伸閱讀

澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 桃市加強稽查結果曝光

大溪紅藜農產學生午餐入菜 張善政：補助大溪6900萬

桃園平鎮游泳池「停業2年」成蚊子館 張善政拍板改建複合社宅

表揚護理人員 張善政提這兩位奉獻精神向1.7萬人致敬

相關新聞

桃園廣一停車場今開工 將串聯捷運、台鐵成轉運樞紐

桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下3層停車場，市府今下午舉辦開工動土典禮。交通局表示，工程總經費8.63億元，市府已...

超傻眼！苗栗中華路排水溝變垃圾桶 50公尺清出300個寶特瓶

梅雨季來了，苗栗市公所據報今天下午清理中華路排水溝50公尺，沒想到越清越多，動員9名清潔隊員清理2個半小時，清出近300...

母親節傳愛家人 部桃有人為母親戒菸暖心

衛福部桃園醫院於今日在院區舉辦「媽咪光采 愛的告白」，現場設置多個溫馨關卡，第一關「說給媽咪聽」邀請民眾錄製對母親的感謝...

山登絕頂我為峰！雪霸管理處巡查難度高達5級的聖稜線

雪霸國家公園管理處最近由處長林文和率隊勘查難度高達5級的聖稜Y線步道，多日巡查過程共查核5隊共 25名山友的入園許可，都...

苗議員促取消機車二段式左轉及設置圓環 縣府回應了

苗栗縣2021年盤點58處路口，至今僅取消12處機車二段式左轉，此外，全縣沒有一處圓環，苗栗縣議員陳光軒、曾玟學今天建議...

桃捷綠線延伸中壢361億元 中央拍板

桃園捷運綠線延伸中壢計畫基本設計成果獲中央審議通過，桃園捷運工程局今天表示，總經費新台幣361.59億元獲同意如數核列，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。