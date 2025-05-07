桃園廣一停車場今開工 將串聯捷運、台鐵成轉運樞紐

桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下3層停車場，市府今下午舉辦開工動土典禮。交通局表示，工程總經費8.63億元，市府已向交通部爭取前瞻計畫補助2.8億元，施工工期約2年半，未來提供汽車位250席及機車位300席，並於地面層設置可停靠9席大客車的公車轉運站，讓土地利用最大化。

對於桃市各地停車空間屢遭批評不足，交通局表示，市府已積極優化交通設施並推動路外停車場建設，目前中壢中正公園及中壢國小二期停車場都將於今年完工，大園停二與中壢停十停車場則預計今年開工，另八德大湳森林公園停車場等案則正辦理招標，盼透過完善公共設施，提升市民生活品質。

市長張善政今下午出席廣一停車場動土典禮時表示，廣一停車場未來將規畫與未來地下化後的台鐵車站、捷運綠線G07桃園車站，以及周邊台灣銀行土地開發案整合連通，建構桃園地區重要交通轉運樞紐與城市發展核心。

張善政表示，廣一停車場將興建地下3層、地上1層建築，並設置地下通道銜接周邊設施，便利旅客轉乘使用，此外，工程預留結構強度，未來可透過促參機制導入商業與交通多目標複合設施，至多可向上增築至14層樓。

張善政說，今日動工典禮是周邊區域發展的重要里程碑，然而工程進行難免造成環境影響，盼市民朋友包容施工期間的不便，市府將持續與台鐵及相關單位協力合作，打造全新桃園門戶。