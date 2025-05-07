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竹縣美術館設計簽約 擬115年9月工程發包

中央社／ 新竹縣7日電

新竹縣美術館興建工程公開競圖，得標的建築團隊提融合客家合院意象勝出，新竹縣長楊文科今天出席簽約儀式表示，等待後續完成細部設計，擬於明年9月底完成工程發包。

新竹縣美術館興建工程公開競圖結果出爐，今天舉行簽約活動，楊文科說，得標建築團隊提出的設計方案融合客家合院意象，讓綠意與水成為路徑，延伸進入美術館場域獲肯定，也盼後續美術館完工後，成為地方新地標。

依據現場簡報資料指出，美術館設計融入客家合院概念，打造雙合院，而出入口則能銜接三福宮土地廟，與周邊環境的結合，並注重綠色建築實踐。

簡報表示，屋內的屋頂使用木構架，讓整棟建築的感受更趨近自然，並且透過光影調節，讓展場有「白盒子、灰盒子、黑盒子」的使用彈性，並延伸屋簷，成為半戶外休憩空間，提供舒適遊覽動線。

文化局表示，此設計監造標共新台幣1.13億元，目標明年上半年能完成細部設計，並於明年9月底完成工程發包、年底前動工，計畫工程款近18億元，有望2030年初完竣、年中開館。

綠色建築 美術館

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