竹縣美術館設計簽約 擬115年9月工程發包
新竹縣美術館興建工程公開競圖，得標的建築團隊提融合客家合院意象勝出，新竹縣長楊文科今天出席簽約儀式表示，等待後續完成細部設計，擬於明年9月底完成工程發包。
新竹縣美術館興建工程公開競圖結果出爐，今天舉行簽約活動，楊文科說，得標建築團隊提出的設計方案融合客家合院意象，讓綠意與水成為路徑，延伸進入美術館場域獲肯定，也盼後續美術館完工後，成為地方新地標。
依據現場簡報資料指出，美術館設計融入客家合院概念，打造雙合院，而出入口則能銜接三福宮土地廟，與周邊環境的結合，並注重綠色建築實踐。
簡報表示，屋內的屋頂使用木構架，讓整棟建築的感受更趨近自然，並且透過光影調節，讓展場有「白盒子、灰盒子、黑盒子」的使用彈性，並延伸屋簷，成為半戶外休憩空間，提供舒適遊覽動線。
文化局表示，此設計監造標共新台幣1.13億元，目標明年上半年能完成細部設計，並於明年9月底完成工程發包、年底前動工，計畫工程款近18億元，有望2030年初完竣、年中開館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言