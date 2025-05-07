母親節傳愛家人 部桃有人為母親戒菸暖心

衛福部桃園醫院於今日在院區舉辦「媽咪光采 愛的告白」，現場設置多個溫馨關卡，第一關「說給媽咪聽」邀請民眾錄製對母親的感謝與祝福，社工一旁協助拍攝，將影片發布於院方社群平台，讓這些來自心底的話成為母親節感人的告白。

林先生在鏡頭前錄下「媽媽，謝謝您一直以來的付出與愛，我會永遠珍惜您」，黃小姐眼眶紅著說「媽媽，天堂一定很美很好，所以妳才沒空來夢中見我。媽媽，我好想妳」，來自不同家庭的真摯話語，溫暖活動會場。

現場還結合「為愛戒菸」，院方安排個案管理師做菸害防治衛教，並設置戒菸簽名宣誓板，鼓勵民眾以母親節成為戒菸日，承諾支持無菸生活，以實際行動守護家人健康。一位年輕人在簽署板寫下「不讓菸害奪走我愛的人」，不僅是對母親的愛，更是對自身健康的重視。